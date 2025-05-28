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端午節後法拍！礁溪空屋每坪4萬多起標 觀海渡假村降價拍賣
法務部行政執行署宜蘭分署在端午節後舉行聯合拍賣會，訂6月3日下午3時在宜蘭分署登場。此次除了拍賣宜蘭礁溪鄉化龍街6號地下一樓約54坪空屋外，蘭陽觀海渡假村共10戶建物、礁溪菜園也將降價拍賣，還有白蘭地洋酒等多筆物件，機會難得。
宜蘭分署表示，某建設有限公司因欠繳房屋稅9萬餘元，名下宜蘭縣礁溪鄉化龍街6號地下一樓約54坪空屋，這次將以底價240萬元進行二拍。該建物用途是商店，附近有國小及礁溪鄉公所，交通便利、生活機能良好，現況為空屋，拍定後點交，惟拍賣範圍不包含座落土地。
另外，林姓男子因欠繳房屋及地價稅542萬餘元未繳納，名下蘭陽觀海渡假村共10戶建物將分標進行二拍。拍賣建物可遠眺海景及龜山島、鄰近知名虎牌米粉觀光工廠，共有14層樓的第一層1戶、第二層4戶、第五層3戶、第七層1戶、第十二層1戶，都是民國86年間建造完成、屋齡28年，依建物樓層、格局、採光等不同，二拍平均每坪約13萬至16萬不等。
此外，沈姓男子欠繳交通罰鍰等金額逾60萬元，名下宜蘭縣礁溪鄉白雲段114地號土地3分之1、約75.9坪的礁溪菜園，這次降價以516萬元三拍，平均每坪約6萬餘元；當天還有白蘭地洋酒等動產拍賣，有興趣民眾歡迎到場競標，更多拍賣資訊，請參考宜蘭分署官網。
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