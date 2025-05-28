東陽七股廠動土興建 看好 AM 未來成長需求

汽車零組件龍頭東陽（1319）28日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，有信心在市政府支持下，加速實現東陽發展藍圖。七股廠區目前占地1.5萬坪，今動土興建的第一期廠房將於2026年底完工，投入量產後，可提升AM塑膠部品10%以上供應力，並增加數百個就業機會。

吳介中表示，目前為滿足未來3-5年成長所需，東陽正積極啟動公司自成立以來最大的擴廠藍圖：已經興建中的安南區科工廠，現正加緊趕工，力拚下半年完工；28日七股科工區新廠也正式動土，預定於明年底竣工投產；占地約4.8萬坪的新市產業園區2026年中交地後，預計在2027年初動工興建。

東陽持續加碼、擴大投資力道，不僅擴增產能，也強化研發實力，更積極推動產品創新，為了掌握長期成長動能，仍將持續覓地計畫，尋找更大更合宜的擴廠基地，以奠定東陽全球永續發展的競爭力。

東陽深耕AM市場，專注生產塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等產品，在全球售後維修市場（AM）中，塑膠件市占率高達70%，鈑金件約為35%，東陽擁有全球各大車系完整產品線，品項齊全超過5萬種產品規格，及通過CAPA認證數皆為同業之冠，具有滿足客戶成單成櫃一次購足的優勢。

在美國保險公司全面採用AM件進行賠付，重塑消費者行為，逐步提升AM件滲透率，更看好AM市場的長期成長商機。東陽已做好準備，蓄勢待發，將持續拉大與競爭者的距離，再創東陽新高峰。