華固股東會／董座鍾榮昌：今年房市兩好兩壞 北士科前景看好

華固（2548）28日召開股東會，由董事長鍾榮昌主持，會中承認2024年財報，並通過配發股利政策。鍾榮昌會後指出，今年房市兩好兩壞，其中最不利房市的因素是銀行限貸與川普關稅政策的不確定性，所幸業界已經減量經營，預期下半年會較為明朗、穩定。

至於因輝達（NVIDIA）進駐討論度高的北士科，他認為，區域前景看好，未來建案會微幅調漲3~5%。

華固2024年稅後純益13.92億元，年減61.1%，每股稅後純益4.58元，28日股東會通過配發每股現金股利5.5元、股票股利0.5元，合計共6元。

針對今年房市概況，鍾榮昌表示，今年房市有兩大不利因素，一是貸款問題，二是川普關稅政策所帶來的市場不確定性，這部分影響挺大，但相信未來兩個月後會有比較明確的結果。

鍾榮昌表示，房市就是供需決定，去年919央行打炒房至今，不動產相關貸款緊縮不少，亦影響自用型買方的購屋力，現在需求面降低，房子確實比較不好賣，若以區域來看，雙北市相對穩定，而華固的銷售成績都不錯。

鍾榮昌表示，值得慶幸的是，房市也有兩好，一是現在建築業界都減量經營 ，所以供給減少，二是台幣升值有利內需，手上握有現金的購屋人需求是增加，預期下半年川普關稅戰比較明朗後，整個市場慢慢在修正後，房市會回歸穩定。

談到近期輝達海外總部落腳北士科的議題，鍾榮昌表示，北士科是非常有潛力的區域，主要是在台北市產業發展軸帶、科技走廊上，原先金仁寶進駐已經很轟動，現在輝達要進來，上下游的產業串起來，未來發展會更好，而華固也是非常幸運，有一個住宅、商辦案都在裡面。

至於北士科價格會不會上漲，鍾榮昌表示，輝達宣布進駐後，北士科新案價格不會立即反應，但反應工資上漲問題，微幅調漲3~5%是合理範圍，而華固手上位在文林北路上的「華固芙心」預計第3季推出，開價130萬元。

此外，今年還會推北士科的商辦案「華固創匯園區」、台中崇德十路「華固四季滙」、合建案新店「華固譽誠」，合計今年推出4案，推案量約421億元。

交屋方面，華固今年預計2筆個案、2筆商辦完工，住宅案包括「華固得月」、「華固大安學府」，商辦案「華固中央置地」8月完工、華固「時代置地」11月完工。鍾榮昌表示，今年完工的2筆商辦案，因為客戶要等川普關稅政策明朗後，才會繼續談，因此預計會有部分遞延到明年。