快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

中央社／ 台北28日電

華航2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現，華航啟動大規模的機隊汰換計畫，升級「武器」，展望未來，董事長高星潢因應美國關稅、地緣政治，會持續做彈性調整，「精準布點，穩健布局」，哪裡有市場、就飛向哪裡。

中華航空今天舉行股東常會，會中通過113年度營業報告書及財務報表，每股配發現金股利0.79元。

華航董事長高星潢表示，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模，10架777F貨機全數到位，新世代窄體客機A321neo已交付17架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊28架預計於2027年交付完畢。

高星潢表示，未來將陸續引進24架787新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型，同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含10架A350-1000客機、10架777-9客機及4架777-8F貨機，預計自2029年起陸續交付。

他表示，華航期待交機進度加速，才能讓「武器」升級，只有當華航許多機型汰換後，商務艙才能實現平躺座椅設計，加上餐點持續升級，華航才有機會在國際競爭中與對手「平起平坐」。

儘管面臨航機供應鏈短缺挑戰，華航仍積極透過延租及增租飛機穩定運能，整合客貨運資源，華航也採取主動策略，加快交機速度。高星潢表示，華航直接派修復團隊進駐波音，從原本僅1、2位監造人員，擴編至7人團隊，5月12日已正式進駐，協助找到問題，一起討論激盪解方，台美方合作加速交機進度。

華航總經理陳漢銘指出，華航將啟動15架A350-900客艙升級計畫，並配合787新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統及機上Wi-Fi服務，透過優化官網與APP購票流程。

華航今年第1季合併營收較去年同期成長8.48%、合併稅後淨利較去年同期成長36.54%。陳漢銘看好，今年油價持續走低、新台幣持續升值，可望創造可觀的獲利空間，有助於華航深蹲後跳高、跳遠。

華航 營收

延伸閱讀

華航、長榮航 四檔高飛

華航南北淨灘齊心守護蔚藍海洋 響應環保愛護地球

影／高階文官培訓開訓 蕭美琴勉勵公務人員要靈活敏捷

華航、波音簽署777X客貨機訂單 共23架預計2030年交機

相關新聞

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地...

端午節後法拍！礁溪空屋每坪4萬多起標 觀海渡假村降價拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署在端午節後舉行聯合拍賣會，訂6月3日下午3時在宜蘭分署登場。此次除了拍賣宜蘭礁溪鄉化龍街6號地下...

東陽七股廠動土興建 看好 AM 未來成長需求

汽車零組件龍頭東陽（1319）28日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，有信心在市政府支持下，加速實現東陽...

華固股東會／董座鍾榮昌：今年房市兩好兩壞 北士科前景看好

華固（2548）28日召開股東會，由董事長鍾榮昌主持，會中承認2024年財報，並通過配發股利政策。鍾榮昌會後指出，今年房...

雲品股東會／明年投入3個營運新據點 雲品杭州預計首季開幕

雲品（2748）28日召開股東會，會中通過每股配發現金股利2元。董事長盛治仁表示，目前正密切籌備中、且將在明年投入營運的...

聚陽股東會／現階段盡量掃單 惟產能擴張「踩剎車」保留彈性

聚陽（1477）28日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。