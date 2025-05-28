華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

華航2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現，華航啟動大規模的機隊汰換計畫，升級「武器」，展望未來，董事長高星潢因應美國關稅、地緣政治，會持續做彈性調整，「精準布點，穩健布局」，哪裡有市場、就飛向哪裡。

中華航空今天舉行股東常會，會中通過113年度營業報告書及財務報表，每股配發現金股利0.79元。

華航董事長高星潢表示，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模，10架777F貨機全數到位，新世代窄體客機A321neo已交付17架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊28架預計於2027年交付完畢。

高星潢表示，未來將陸續引進24架787新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型，同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含10架A350-1000客機、10架777-9客機及4架777-8F貨機，預計自2029年起陸續交付。

他表示，華航期待交機進度加速，才能讓「武器」升級，只有當華航許多機型汰換後，商務艙才能實現平躺座椅設計，加上餐點持續升級，華航才有機會在國際競爭中與對手「平起平坐」。

儘管面臨航機供應鏈短缺挑戰，華航仍積極透過延租及增租飛機穩定運能，整合客貨運資源，華航也採取主動策略，加快交機速度。高星潢表示，華航直接派修復團隊進駐波音，從原本僅1、2位監造人員，擴編至7人團隊，5月12日已正式進駐，協助找到問題，一起討論激盪解方，台美方合作加速交機進度。

華航總經理陳漢銘指出，華航將啟動15架A350-900客艙升級計畫，並配合787新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統及機上Wi-Fi服務，透過優化官網與APP購票流程。

華航今年第1季合併營收較去年同期成長8.48%、合併稅後淨利較去年同期成長36.54%。陳漢銘看好，今年油價持續走低、新台幣持續升值，可望創造可觀的獲利空間，有助於華航深蹲後跳高、跳遠。