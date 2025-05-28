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雲品股東會／明年投入3個營運新據點 雲品杭州預計首季開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲品召開股東會。雲品/提供
雲品召開股東會。雲品/提供

雲品（2748）28日召開股東會，會中通過每股配發現金股利2元。董事長盛治仁表示，目前正密切籌備中、且將在明年投入營運的新據點有，雲品酒店杭州、台中北屯「芳庭路壹號莊園」與嘉義太保光禹野奢Villa Resort三處，可望持續推升營運動能與獲利表現。

雲品股東會通過去年財報，去年合併營收為24.43億元、年增3.55%，稅後淨利3.3億元，年增16.86%，每股盈餘（EPS）為3.13元，將配發每股現金股利2元，盈餘配發率約63.89%。

雲品積極拓展委託經營管理事業分散營運風險。委託經營管理與技術服務所帶來的收入，從2023年7,744.4萬元成長到2024年的1.2億元，年增幅度達五成，不僅獲利隨之成長，也持續優化營業利益率。

雲品目前以委託經營管理業務拓展營運量能，同步以新據點開發、館內服務升級、海外技術輸出等為主要發展方向，雲品表示，委託經營業務具有較高毛利率，對整體獲利有明顯貢獻，因此已將該業務列為長期成長與獲利的核心動能，並積極將市場擴展至海外。

目前雲品國際委託經營事業中，已在營運中的委託經營管理據點共有10處，在餐飲宴會方面分別有嘉廬、皇家薇庭、紅葉谷綠能溫泉園區、蘭克斯特、茹曦酒店餐飲暨宴會事業、圓觀、亞果薈、北町日式木屋建築群 魚刺人雞蛋糕-寶桑店、le beaujour芃卓，旅宿事業則有寶桑町屋Villa Resort 。今年接下來規劃投入營運的則有北町日式木屋建築群-北町丼飯屋、臺東機關車庫與新北烏來蘇卡利漫活 Villa Resort，分別以餐飲與住房的營運項目持續提升雲品營收成長。

其他委託經營據點如台南宜樂安平宴會廳、南投埔里興悅溫泉Villa Resort、阿布達比的頤宮中餐廳、台中富貴天心味丹溫泉 Villa Resort也正積極籌劃中，雲品將穩健拓展委託經營事業，並推出具有獨特性與差異化服務的餐旅產品。

籌備中的雲品酒店杭州共有190間客房，客房樓層位於35樓至42樓，分別以義大利四個主要城市：羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭作為客房樓層主題，預計於2026年第1季開幕營運。

雲品 股東會

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