聚陽股東會／現階段盡量掃單 惟產能擴張「踩剎車」保留彈性

聚陽（1477）28日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新廠維持原計畫，印尼及越南新廠則視訂單回流狀況調整開線進度，保留彈性以應對市場變化。

周理平表示，客戶目前對第3季（Holiday）跟第4季（Spring）的下單是保守的，但這不能反映實際的訂單量，客戶也在等關稅90天暫緩期後的變化，預估等到6月中下旬訊息進一步明確，特別是第4季春季款式訂單，有可能再往上調整。目前整體氛圍相較一個月前稍微樂觀一點，但要恢復像去年第4季到今年第1季那麼大的量，還需要時間恢復。

總經理周心鵬坦言，關稅為成衣業帶來二大影響，首先，客戶會反映在零售價，價格上升，對量勢必帶來一定影響。其次，因目前政策不確定性高，客人下單保守，且因每個國家稅率不同，因此在下單上也會更分散，往低稅率的國家或地區移動。

聚陽短中期應對策略包括，根據訂單狀況調配產能，如控制加班率、調整新線新廠投入、嚴格成本控制、把握商機，並全力爭取第4季以後訂單的穩定。針對第4季乃至於明年第1季以後訂單積極搶攻，目前量的維持是首要之務，並彈性調整客戶分散布局，確保量的穩定。

在新產線調節的做法上，周心鵬表示，2025年上半年產能維持中高個位數增長，下半年因需求減少與關稅不確定性，包括兩個印尼新廠、和一越南新廠的開線將放緩，孟加拉與薩爾瓦多則維持原計畫。主要希望保留產能彈性，根據訂單回流狀況調整投資步調，避免過度投入固定成本。而下半年產能雖可能降至中個位數，但若之後訂單回穩，明年新增產能則有機會雙位數成長。

聚陽以穩量為第一要務，在不確定因素多的情況下，一方面先搶市占，一方面避免流失客戶，造成中長期永久性傷害，但下半年開始，價格方面則有可能出現折讓。周心鵬表示，出貨量下降的時候，客戶議價的力道自然就會大，加上還有關稅分攤。但他也強調，聚陽不會做賠錢的訂單，會和客戶討論在零售端價格壓力下，如何透過剪裁與作工或是材質替換，一方面協助客戶達成目標，同時也降低對公司營運的衝擊。

整體而言，公司目前策略是盡量掃盡訂單，並保持產能彈性，確保每筆訂單都有利可圖。即使在不確定性高的環境下，仍會精算成本，避免賠錢接單，並積極搶市佔以維持營運規模。

在訂單能見度方面，周心鵬表示，現階段主要接的是第3季的追加訂單，9月到12月的訂單能見度還不高，同時也可以發現，短單比例提升，客戶延遲下單或追單現象明顯，有些客戶短單比重甚至超過五成。

另在匯率方面，聚陽表示，台幣每升值1%，預計影響公司營業利益約0.2%，匯兌損失影響約1,000萬。公司將採取積極利潤管理策略，盡量降低匯率波動帶來的衝擊。

周理平表示，未來半年至一年雖面對產業逆風，但聚陽在越南、柬埔寨、印尼、菲律賓、孟加拉、薩爾瓦多、瓜地馬拉等七國布局，分散能力優於同業，能根據客戶需求將訂單靈活分配至不同產區，降低單一國家風險，有助於在產業洗牌時維持競爭優勢。此外，短單的應變能力也是聚陽的核心競爭力，長線來看仍充滿信心。