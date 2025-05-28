快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

AI 即上手、圖文秒生成！高雄數位行銷工作坊免費報名

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖文秒生成、AI即上手！高雄數位行銷工作坊6月3日免費報名中。 圖／商研院提供
圖文秒生成、AI即上手！高雄數位行銷工作坊6月3日免費報名中。 圖／商研院提供

為協助街區店家掌握數位行銷趨勢、提升數位轉型實力，經濟部商業發展署推動「112-114年推動街區店家升級轉型計畫」，將於6月3日下午在高雄KO-IN智高點A1演講廳舉辦「數位行銷實戰工作坊－高雄場」。

經濟部商發署表示，本活動採免費報名制，凡完成報名並全程參與者，將可獲得專屬好禮一份，數量有限，敬請把握機會。

經濟部商發署指出，本次工作坊以「AI超速創作術：社群圖文一鍵搞定」為主題，邀請燃燒吧攝影魂AI學院創辦人吳鑫老師擔任講師，透過實作教學方式，指導參與者運用Canva進行影像編輯及ChatGPT進行文案生成，協助店家快速製作吸睛社群內容，有效提升線上互動與品牌曝光，進一步建立數位經營基礎。

本計畫自今年起，陸續於北、中、南、東地區辦理分區工作坊，廣邀具實務經驗的專業講師進行教學與案例分享，期望建構街區店家交流學習平台，強化其品牌經營與數位應用能力。高雄場將聚焦於AI工具應用與社群實戰操作，課程內容實用、操作簡易，無論是初創小店或尋求轉型升級的品牌業者，皆可從中獲益。

歡迎有興趣的街區店家踴躍報名參加。名額有限，敬請把握機會。報名連結：https://reurl.cc/1K0rlW，或可洽詢專線：(07) 222-3999分機128林專員。

經濟部 社群 AI

延伸閱讀

影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘

足球／安聯小小世界盃高雄率先燃戰火 報名數再創新高

訊連科技Promeo推全新AI功能 衝刺數位行銷商機

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

相關新聞

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地...

端午節後法拍！礁溪空屋每坪4萬多起標 觀海渡假村降價拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署在端午節後舉行聯合拍賣會，訂6月3日下午3時在宜蘭分署登場。此次除了拍賣宜蘭礁溪鄉化龍街6號地下...

東陽七股廠動土興建 看好 AM 未來成長需求

汽車零組件龍頭東陽（1319）28日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，有信心在市政府支持下，加速實現東陽...

華固股東會／董座鍾榮昌：今年房市兩好兩壞 北士科前景看好

華固（2548）28日召開股東會，由董事長鍾榮昌主持，會中承認2024年財報，並通過配發股利政策。鍾榮昌會後指出，今年房...

雲品股東會／明年投入3個營運新據點 雲品杭州預計首季開幕

雲品（2748）28日召開股東會，會中通過每股配發現金股利2元。董事長盛治仁表示，目前正密切籌備中、且將在明年投入營運的...

聚陽股東會／現階段盡量掃單 惟產能擴張「踩剎車」保留彈性

聚陽（1477）28日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。