AI 即上手、圖文秒生成！高雄數位行銷工作坊免費報名

為協助街區店家掌握數位行銷趨勢、提升數位轉型實力，經濟部商業發展署推動「112-114年推動街區店家升級轉型計畫」，將於6月3日下午在高雄KO-IN智高點A1演講廳舉辦「數位行銷實戰工作坊－高雄場」。

經濟部商發署表示，本活動採免費報名制，凡完成報名並全程參與者，將可獲得專屬好禮一份，數量有限，敬請把握機會。

經濟部商發署指出，本次工作坊以「AI超速創作術：社群圖文一鍵搞定」為主題，邀請燃燒吧攝影魂AI學院創辦人吳鑫老師擔任講師，透過實作教學方式，指導參與者運用Canva進行影像編輯及ChatGPT進行文案生成，協助店家快速製作吸睛社群內容，有效提升線上互動與品牌曝光，進一步建立數位經營基礎。

本計畫自今年起，陸續於北、中、南、東地區辦理分區工作坊，廣邀具實務經驗的專業講師進行教學與案例分享，期望建構街區店家交流學習平台，強化其品牌經營與數位應用能力。高雄場將聚焦於AI工具應用與社群實戰操作，課程內容實用、操作簡易，無論是初創小店或尋求轉型升級的品牌業者，皆可從中獲益。

歡迎有興趣的街區店家踴躍報名參加。名額有限，敬請把握機會。報名連結：https://reurl.cc/1K0rlW，或可洽詢專線：(07) 222-3999分機128林專員。