關稅、匯率接連衝擊 特力集團總裁何湯雄：企業只能比氣長

美國啟動對等關稅，加上匯率波動大，以出口為主的企業恐受到不小衝擊，對於外在環境變化造成的混亂情形會維持多久，特力集團總裁何湯雄表示，美國總統川普完全不按牌理出牌，企業只能自求多福，「大家都在比氣長」。

此次關稅加徵範圍廣泛，影響全球供應鏈，特力並非製造商，具備較高的因應彈性，但還是受到一定程度的影響，何湯雄表示，特力過去大陸的出貨占比高達90%，但在川普第一任期首次啟動關稅戰時就大量轉進越南，出口占比不斷降低，至今已經降低到約50%，金額約5億美元。

何湯雄說，此次關稅戰再啟後，特力的大陸出口業務近乎停擺，近期美中氣氛緩和後才有稍微復甦，但越南倉儲的則受到拉貨效應帶動，出貨量大增，也規劃重新設立泰國辦公室。

除了關稅以外，近期新台幣匯率快速升值，對於特力來說同樣造成影響，何湯雄表示，有很多客戶用美金交易，一定程度的避險，但整體來說還是弊多於利，只是損失應該不會太大，而對於規模相對較小的企業來說，環境就很艱困，會盡力協助供應商度過難關。

特力日前也宣佈，旗下零售通路特力屋啟動上市計畫，預計3年內登上資本市場，何湯雄表示，特力屋2024年營收89億元，實體零售到店人數有減少趨勢，因此必須要主動出擊接觸消費者，而推出「社區管家2.0」服務後，市場反饋相當好，因此會持續擴大服務範圍，預計2027年管家人數會超過1000人，對營收將會有明顯的帶動作用。