快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

關稅、匯率接連衝擊 特力集團總裁何湯雄：企業只能比氣長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
特力舉行股東會，面對關稅戰，總裁何湯雄認為企業只能自求多福。記者林海／攝影
特力舉行股東會，面對關稅戰，總裁何湯雄認為企業只能自求多福。記者林海／攝影

美國啟動對等關稅，加上匯率波動大，以出口為主的企業恐受到不小衝擊，對於外在環境變化造成的混亂情形會維持多久，特力集團總裁何湯雄表示，美國總統川普完全不按牌理出牌，企業只能自求多福，「大家都在比氣長」。

此次關稅加徵範圍廣泛，影響全球供應鏈，特力並非製造商，具備較高的因應彈性，但還是受到一定程度的影響，何湯雄表示，特力過去大陸的出貨占比高達90%，但在川普第一任期首次啟動關稅戰時就大量轉進越南，出口占比不斷降低，至今已經降低到約50%，金額約5億美元。

何湯雄說，此次關稅戰再啟後，特力的大陸出口業務近乎停擺，近期美中氣氛緩和後才有稍微復甦，但越南倉儲的則受到拉貨效應帶動，出貨量大增，也規劃重新設立泰國辦公室。

除了關稅以外，近期新台幣匯率快速升值，對於特力來說同樣造成影響，何湯雄表示，有很多客戶用美金交易，一定程度的避險，但整體來說還是弊多於利，只是損失應該不會太大，而對於規模相對較小的企業來說，環境就很艱困，會盡力協助供應商度過難關。

特力日前也宣佈，旗下零售通路特力屋啟動上市計畫，預計3年內登上資本市場，何湯雄表示，特力屋2024年營收89億元，實體零售到店人數有減少趨勢，因此必須要主動出擊接觸消費者，而推出「社區管家2.0」服務後，市場反饋相當好，因此會持續擴大服務範圍，預計2027年管家人數會超過1000人，對營收將會有明顯的帶動作用。

關稅 特力集團 台幣匯率

延伸閱讀

面對匯率與關稅 林大鈞：豐興今年拚「降本增效」

活下來就是贏家 川普關稅「會有很多人垮掉」…4成上市櫃認台幣升到28元 這些產業影響最大

裕隆：希望調降貨物稅而非關稅　讓國產車廠保有競爭利基

裕隆：希望調降貨物稅而非關稅　讓國產車廠保有競爭利基

相關新聞

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地...

端午節後法拍！礁溪空屋每坪4萬多起標 觀海渡假村降價拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署在端午節後舉行聯合拍賣會，訂6月3日下午3時在宜蘭分署登場。此次除了拍賣宜蘭礁溪鄉化龍街6號地下...

東陽七股廠動土興建 看好 AM 未來成長需求

汽車零組件龍頭東陽（1319）28日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，有信心在市政府支持下，加速實現東陽...

華固股東會／董座鍾榮昌：今年房市兩好兩壞 北士科前景看好

華固（2548）28日召開股東會，由董事長鍾榮昌主持，會中承認2024年財報，並通過配發股利政策。鍾榮昌會後指出，今年房...

雲品股東會／明年投入3個營運新據點 雲品杭州預計首季開幕

雲品（2748）28日召開股東會，會中通過每股配發現金股利2元。董事長盛治仁表示，目前正密切籌備中、且將在明年投入營運的...

聚陽股東會／現階段盡量掃單 惟產能擴張「踩剎車」保留彈性

聚陽（1477）28日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。