影／誠品股東會 吳旻潔：期待成為瞭解民眾內在關注的台灣文化品牌

誠品生活上午舉行股東會，誠品生活董事長吳旻潔親自出席，吳旻潔表示誠品生活期待成為深入瞭解民眾內在關注的台灣文化品牌。

誠品生活上午舉行股東會，誠品生活董事長吳旻潔出席，公布南台灣最大「誠品生活台南」今天起展開試營運，誠品台南占地約6000坪，藏書量為南台灣最豐富，4層樓的戶外百階大步梯及露天水池與自然採光，展現光譜流動意象，創造如露天電影院、戶外展覽等多元展演平台，並打造親子共讀，雙北以外的最大誠品兒童館。 誠品生活上午舉行股東會，誠品生活董事長吳旻潔（左二）出席。記者曾學仁／攝影 誠品生活上午舉行股東會，誠品生活董事長吳旻潔（圖）出席，表示誠品生活期待成為深入瞭解民眾內在關注的台灣文化品牌。記者曾學仁／攝影