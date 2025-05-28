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35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄副市長林欽榮。記者郭韋綺／攝影
高雄副市長林欽榮。記者郭韋綺／攝影

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地為主，商辦空間供不應求，市府將盡快規畫釋放公有土地，迎接高雄成為國家資產營運中心。

為打造亞洲資產管理中心，金管會開放38項試辦業務，其中吸引35家表達有興趣，並提出申請，根據金管會盤點，35家金融業者，包括15家銀行、5家券商和10家投信顧業者。

此外，還有2家為四大會計師事務所團隊，以及3家國際級資產管理公司也要進駐專區，6月公布申請名單，7月陸續開業，接著更將在10月發動對全球招商舉辦「台灣周」。

銀行局亦成立私人銀行、家族辦公室、OAMU財富管理等三大業務推動亞資中心，已發現二代、三代的企業主對於在台灣推動家族辦公室，興趣濃厚，這些企業主有不少已在新加坡、倫敦設家辦，希望也能在台灣設置。

對於35家金融業者來高雄敲門，林欽榮表示，國家發展委員會選定高雄做為亞洲資產管理中心，高雄定位不再只有高科技、重工業，更關鍵是金融科技業群聚。

林欽榮說，目前亞灣2.0、中正路以南的商辦空間幾乎供不應求，經發局正在籌設加快公有土地盡早釋放，例如特貿三陸續已陸續動工，迎接高雄國家資產營運中心。

金融業 金管會 林欽榮

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