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端午連假來臨 高公局預估尖峰車流日結果出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

端午連假即將到來，根據觀光署統計假期首2日平均訂房率高於5成以上的有基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。對此，交通部高公局預估，南向尖峰日為5月30、31日、北向尖峰日為5月31日、6月1日，為分散尖峰時段車流， 5月30、31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。

高公局指出，根據中央氣象署天氣預報，端午節假期首2日，5月30、31日，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨；收假日6月1日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。高公局提醒駕駛人於雨天開車應事先檢查雨刷、輪胎胎紋與胎壓，以確保雨中行車視線清晰及輪胎的抓地力與排水性；雨中行車，務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免變換車道，小心駕駛以確保行車安全。

另依觀光署公布迄5月15日之訂房率資料，假期首2日平均訂房率高於5成以上的有基隆市、臺北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。因端午節連假有旅遊及返鄉等旅次，尖峰時段有大量車潮之情形下，若遇天候不佳，恐增加整體行車時間，故高公局建議民眾多搭乘公共運輸，惟請留意鐵公路運行情形。民眾如欲自行開車，請多利用省道等地方道路。若須行駛國道，建議多參考高公局每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。

高公局依歷年端午節連假交通特性及大數據分析，預測假期間每日國道重點壅塞路段及時段。高公局建議利用以下好走時段避開壅塞：於南向尖峰日（5月30、31日），建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人上午5時前或下午5時後出發；於北向尖峰日（5月31日、6月1日），建議西部國道北向用路人，中部地區中午12時前出發、南部地區上午9時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

為分散尖峰時段車流， 5月30、31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，請用路人多加留意。

最後，高公局提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，行車時切勿疲勞及分心駕駛，以維自身行車安全；另多利用高速公路1968App查詢即時天氣及路況，彈性調整行程。高公局預祝大家端午節連假行車平安。

連假 端午節 國道

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