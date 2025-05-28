裕融股東會／多元策略拓展業務 強化營運韌性
裕融企業（9941）28日股東常會，說明113年營運績效及未來經營策略規劃。113年裕融企業合併營收415億元，稅後盈餘51億元，每股盈餘8.88元，在貨幣市場緊縮與監理法規趨嚴的環境挑戰下，經營團隊透過嚴謹的風險管控，強化營運韌性，仍能繳出穩健的獲利成績。
在融資事業方面，裕融持續以多元策略拓展業務，「台灣、菲律賓及馬來西亞的企業金融業務皆穩健成長，逐步顯現出我們在東南亞的布局成果，相信這塊領域將成為另一個成長引擎」。在移動服務事業方面，LINE GO不斷優化一站式多元服務，綠能車隊規模已突破8,000台，提供客戶優質的用車體驗。在能源事業方面，裕融企業全力拓展發電、儲電、售電的全綠能價值鏈業務，積極協助客戶實踐低碳轉型。
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