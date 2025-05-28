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全台10大預售熱區曝 這區首季賣638戶第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園市推動產業升級、軌道建設，帶來大量就業、通勤人口移入，挹注預售交易量能。房市示意圖／永慶房屋提供
桃園市推動產業升級、軌道建設，帶來大量就業、通勤人口移入，挹注預售交易量能。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團根據預售屋實價登錄交易資訊，彙整2025年第1季全台各行政區預售屋銷售情形，交易量居冠的是新北市中和區，第1季累計成交638戶，相當於每天成交7戶。

預售屋熱銷前十行政區中，則有6個行政區位在桃園市，是前十熱銷行政區中上榜最多的縣市，其中有兩區均價還在三字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，受到房貸緊縮以及信用管制的影響，扭轉民眾對於房價上漲的預期，預售屋交易也受到衝擊，今年第1季預售交易量明顯減少許多。

第1季預售屋前十熱銷行政區中，新北市中和區累計成交638戶居冠，其中491筆交易資料同屬單一大型建案，該基地坐落捷運萬大樹林線捷運用地，未來交通發展可期，加上開發建商背景為知名品牌企業，單一建案第1季預售屋交易量就高於任何一個行政區，也讓中和區成為第1季預售屋最熱銷的行政區。

同樣位於新北市的三重區，第1季預售屋累計成交395戶，僅次於中和區，排名第二，房價平均每坪80.1萬元，也是榜單中單價最高的行政區。

陳金萍表示，第1季三重區預售屋成交395戶，多數交易位在重陽橋周邊的仁義重劃區與忠孝橋、中興橋附近疏洪道的左岸、右岸重劃地區，往返台北市中心便利，加上鄰近舊市區，生活機能完備，購屋需求穩定，房價也獲得支撐。

預售屋交易量前十名榜單中，桃園市就有6個行政區上榜。陳金萍分析，桃園市政府近年積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部進駐，加上軌道建設持續推進，北北基桃生活圈成形，帶來大量就業、通勤人口移入。

此外，桃園重劃區開發面積廣大，住宅供給量大且選擇多元，房價與雙北市甚至新竹縣市相比，都更為實惠，比價效應下，吸引雙北及新竹地區有意購買新屋的民眾入主，讓桃園市成為第1季預售屋交易相對熱絡的縣市。

從單價來觀察，桃園市的大園區與楊梅區預售屋3字頭房價最為親民，平均總價約1,200萬元左右，目前大園區預售屋交易主要集中於客運園區周邊，與鄰近的青埔高鐵特區相比，房價相對實惠，加上未來有清大醫療園區、大園體育園區、大園智慧科技園區等重點建設的加持，區域房市發展可期，吸引不少小資或首購族群進駐。

至於楊梅區，受惠於工業區產業聚落聚集、聯外交通便捷，加上房價相對周邊區域更具競爭力，屬於北台灣房價凹陷區，因此吸引不少雙北市、新竹通勤族目光，帶動預售屋交易量擠進前十名榜單。

永慶盤點2025年第1季全台各行政區預售屋交易表現，交易量居冠的是新北市中和區，第1季累計成交638戶，相當於每天成交7戶。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶盤點2025年第1季全台各行政區預售屋交易表現，交易量居冠的是新北市中和區，第1季累計成交638戶，相當於每天成交7戶。房市示意圖／永慶房屋提供
2025年第1季預售屋前十熱銷行政區。資料來源／永慶房屋
2025年第1季預售屋前十熱銷行政區。資料來源／永慶房屋

預售屋 重劃區 房價

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