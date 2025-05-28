華航股東會／擴大機隊布局、深化永續發展 靈活整合客貨機資源

華航（2610）28日股東會通過 113 年度營業報告書及財務報表，每股配發現金股利 0.79 元。面對國際政經局勢與市場多變挑戰，華航審慎因應環境變化，靈活整合客貨機資源，以「穩健布局、精準布點」策略，全面搶攻航空市場成長契機，並持續以旅客需求為核心，邁向永續經營目標。

113 年度華航個體營業收入新台幣 1,751.82 億元，較前一年增加約 135.07 億元，增幅 8.35 %，全年稅後淨利 143.83 億元，每股稅後盈餘 （EPS）2.38 元，延續前一年度全球旅運復甦趨勢，加上客貨並進的策略，全年合併營收、獲利、EPS 皆創下歷年來最佳成績。儘管面臨航機供應鏈短缺挑戰，華航仍積極透過延租及增租飛機穩定運能，整合客貨運資源。

今年第1季合併營收較去年同期成長 8.48%、合併稅後淨利較去年同期成長 36.54%。展望今年，華航持續看好客運市場動能，夏季班表已陸續增加台北（桃園）往返東京、高松、鹿兒島、石垣島、釜山等航班；除穩固北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，為旅客提供最便利的營運航網。貨運方面，今年第1季受惠市場需求升溫，故運量及運價皆較去年同期提升。近期國際間關稅政策變化，華航依據各地出口貨量變化，靈活調整區域線航網，優化貨源組成，兼顧成本控管及營收增長，持續穩健創造高單位收益。

華航董事長高星潢表示，為滿足客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模。10 架 777F 貨機全數到位，新世代窄體客機 A321neo 已交付 17 架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊 28 架預計於 2027 年交付完畢；未來更將陸續引進 24 架 787 新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型。同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含 10 架A350-1000 客機、10 架777-9 客機及 4 架 777-8F 貨機，預計自 2029 年起陸續交付。

華航總經理陳漢銘指出，華航致力讓產品與服務從「心」出發，使旅客真切感受到來自華航的「暖心」服務與品質。為提供旅客優質飛行體驗，華航將啟動 15 架 A350-900 客艙升級計畫，並配合 787 新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統及機上 Wi-Fi 服務，強化旅客優質飛行感受，提升市場競爭力。另，透過優化官網與 APP 購票流程，加上推動機器人客服應用等資訊科技應用系統，打造旅客便捷服務。