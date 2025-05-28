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嘉里大榮股東會／通過配發股息1.65元 董座：AI 將在物流扮演重要角色

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
嘉里大榮股東會通過配發每股現金股利1.65元。大榮提供
嘉里大榮股東會通過配發每股現金股利1.65元。大榮提供

嘉里大榮（2608）於28日召開股東常會，公布2024年度營運成果。全年營收達127億元，年增5%；合併稅後純益達10.5億元，每股盈餘2.25元。毛利率18.18%，營業利益率12.37%，稅後純益率為8.28%。會中通過配發每股現金股利1.65元。

嘉里大榮秉持聚焦核心業務如高科技物流、路線運輸、常低溫倉儲管理及低溫配送、醫藥物流、快遞配送及拖櫃業務，整合海空運、報關及保稅倉儲等供應鏈全方位服務，提供客戶完整的一站式物流服務方案。

公司近年積極導入科技創新，強化數位轉型動能。113年導入AI語音系統及數據分析，再造作業流程，提升效率。未來亦將加大AI與智慧物流系統的投資，強化路順、降低里程及油耗，提升效率及利潤。

為公司的永續發展，根留台灣，公司持續擴增營運據點，新啟用的新北汐止物流中心聚焦服務雙北地區及生技產業；高雄前鎮物流中心則整合集團資源，支援大高雄地區常溫集配、拖櫃運輸與醫藥冷鏈服務。屏東潮州所預計於今年遷址擴大營業，115年將啟用屏東新營運據點並加入冷鏈配送服務，進一步擴大高屏地區的客戶服務。

嘉里大榮一直以來重視環境保護、社會回饋與公司治理，執行ESG策略不遺餘力。積極推動低碳轉型與綠色物流，導入電動三輪車及油電混合車，有效降低碳排放。新營運據點全面設置太陽能板，年發電量達670萬度，並配置儲能系統與LED照明設備，113年綠色採購金額較去年成長9%。完成ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，並領先法規要求，完成子公司112年度碳盤查作業，展現對環境保護的決心。

嘉里大榮也持續擴展冷鏈服務，穩定民生物資供應。深化員工健康管理，提供全員健檢、心理諮詢等服務，打造關懷與健康並重的職場文化。113年公益投入總額較前年增加65%，長期支持食物銀行與社福機構配送，捐贈物資予弱勢團體，並辦理結合健康與公益的綠色半馬賽。遵循多項國際人權公約，確保工作平等與職場安全，政策亦適用於供應商及合作夥伴，全面保障利害關係人權益。

嘉里大榮在公司治理上，秉持公平、誠信、透明三大原則，力行董事會授權之決議任務，健全治理。導入個資防護平台，提升資安防護與應變效能。公司亦參考GRI、SASB、TCFD等國際準則，加強與利害關係人溝通，官網設有檢舉與申訴機制，並定期召開勞資協調會議。另訂定《供應商行為準則》，涵蓋勞工與人權、健康與安全、環境標準、道德規範及管理制度五大面向，要求所有合作夥伴簽署遵循，建立永續共好的供應鏈合作關係。

董事長沈宗桂於會中表示：「AI科技今後在物流產業將扮演重要角色，AI能將大量耗時重覆的工作更快、更精準的完成。我們將加大投資，加快智慧物流的發展，透過AI路順及客服，降低碳排，節省成本，提升利潤。嘉里大榮為提升資訊技術，積極與國立台北科技大學合作，提供研究經費，推動產業升級，培養科技與資訊安全人才。結合物流核心專業以及AI創新，嘉里大榮將持穩健經營之本，導入創新動能，攜手利害關係人，共創具前瞻性與永續價值的智慧物流」。

人權 AI

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