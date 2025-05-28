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月砸173萬元進駐高雄商辦 超猛補習班創租金新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／取自google 地圖
示意圖。圖／取自google 地圖

實價揭露，高雄市三民區建國三路上一棟標註補習班用途的商辦大樓，3月底出現高總價租賃，包含10戶與15個車位，總坪數約969坪，以每月租金總價173萬元出租，創實價以來，高雄市除工廠物件之外租金總價最高之交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，近期中南部有補教、醫美業者大舉展店，特別是物業條件嶄新且罕見，租金更易創下高價。

住商不動產高雄八德站前加盟店店東許薇君分析，該區域屬高雄站前商圈，鄰近第一學府高雄高級中學，區域內若為鄰路小坪數店面，租金總價約落在4~7萬元，若是大型透天店面總價帶約10~20萬元。

另觀察高雄今年為止高總價租金交易，有2處同屬凹子底商圈的至聖路上。

賴志昶分析，觀察至聖路上2筆高總價租金交易，分別為某建案接待中心與高端宴會廳即將進駐，適逢周邊商業設施建設如火如荼展開，更吸引不少品牌建商進駐，區域豪宅更受高雄高資產族群青睞，令在地大型商業設施租金行情持續上揚，未來隨著相關開發案建成，在地店面租賃市場勢必將更加熱絡。

賴志昶指出，大高雄地區除有半導體產業龍頭進駐等話題，近年來大型建設不斷，亦舉辦不少演唱會創造觀光價值，商業活動持續火熱情況下，店面租金行情持續上揚，惟投資人若以置產為角度，須注意未來建設與招商話題是否落實，更要以能有穩定、長久收益的店面為考量，避免買金店面置產不成反而住進套房。

補習 店面租金

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