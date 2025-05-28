中航股東會／通過配發股息2.1元 看好下半年散裝船展望

中航（2612）28日召開股東會，會中通過113年度財報並完成第十八屆董事改選。公司去年合併營收為46.4億元，營業淨利6.9億元，加上營業外收益3.6億元，稅後純益10.1億元，每股盈餘5.13元。股東會通過配發每股現金股利2.1元。股東會後董事會，推舉原董事長彭士孝繼續接任董事長。

中航新任董事名單，分別為董事長彭士孝、總經理戴聖堅、中航物流董事長朱天翎、偉聯運輸董事長徐光達、航偉投資控股代表人唐邦正、航偉投資控股代表人張大方、獨立董事3席分別為趙國樑、郭傑倫、莫仁瑛。股東會後董事會推舉董事長由彭士孝獲選續任。

董事長彭士孝表示，在國內外政經情勢重大變化與嶄新挑戰之下，公司獲利仍較前一年明顯成長。未來公司仍將積極推動船隊年輕化以求節約能源消耗、提高營運效率，持續朝向優化船隊整體表現邁進。

彭士孝指出，全球仍面臨新一波通貨膨脹及地緣政治風險等諸多不確定性，除了俄烏戰爭、以哈衝突外，各界對美國關稅談判結果與聯準會調整降息政策等變化無不嚴陣以待。中國大陸總體經濟尤其是房地產業的復甦跡象是左右散裝海運業的關鍵。今年第2季起澳洲、巴西出口鐵礦砂出貨量可望恢復正常水準，中國大陸鋁礬土進口量持續增加，因此公司仍保守樂觀看待下半年市場表現。。

中航船隊目前合計13艘海岬型散裝輪，去年八月委託台船簽約建造4艘21萬載重噸紐卡斯爾極限型（Newcastlemax）新世代高規格環保節能散裝輪，預定於2026年下半年起陸續交付營運。公司持續進行船隊汰舊換新，今年四月代子公司公告以1,765萬美元（約5.8億元）處分1艘海岬型散裝輪，預計處分利益約760萬美元（約2.5億元）。