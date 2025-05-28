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做「大富翁」的老牌遊戲廠大宇資併日居酒屋，進軍餐飲界

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
老牌遊戲大廠大宇資訊今日宣布，旗下全資日本子公司COCORO簽約收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股。圖為日本東京戀愛居酒屋集團相席屋介紹。圖／大宇資訊提供
老牌遊戲大廠大宇資訊今日宣布，旗下全資日本子公司COCORO簽約收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股。圖為日本東京戀愛居酒屋集團相席屋介紹。圖／大宇資訊提供

老牌遊戲大廠大宇資訊今日宣布，旗下全資日本子公司「COCORO」簽約收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，為拓展餐飲版圖再下一城。大宇資訊表示，該收購案預計2025年第8月末完成交割，屆時將併入大宇資訊合併財報，為營收添動能。

這是繼2024年初完成對日本CSD（Customers Delight）集團的收購後，大宇資訊再度加碼日本市場，公司指出，會持續深化餐飲事業，並結合集團資源，布局泛娛樂市場。

這項收購案標的為東京市中心高知名餐飲集團，旗下共有9個品牌，年營收達25億日幣，25家直營店、6家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，並結合自有APP與龐大會員資料庫，建立線上線下連結的社交模式。

其中最具指標性的市中心居酒屋，獨創的商業模式，不僅是開創者，更穩居市場領導品牌。透過本次收購，大宇集團在日本餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓、員工人數超過1200人，為台灣企業在日本具規模的餐飲品牌。

大宇資訊表示，此次透過全資日本子公司「COCORO」完成併購，進一步拓展餐飲版圖布局，也填充在日本新一代的年輕客戶族群。結合集團既有遊戲內容、社群經營經驗，推動打造「online offline 」結合市中心多家居酒屋門市，於日本市場打造線上線下完美整合的商業模式。

大宇資訊透露，將視市場條件積極推進新品牌落地台灣，擴大虛實融合的娛樂消費場景。並於今年持續擴展門市版圖，海內外新開設12間據點。

未來將持續拓展居酒屋與串燒品牌版圖，並計劃導入自主開發的AI拉麵機器人與智能燒烤系統，以提升營運效率與服務體驗差異化。大宇資訊集團近年來拓展企業版圖，彰顯多元經營與進軍全球市場的決心。

餐飲 日本 大宇資

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