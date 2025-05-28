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土城暫緩最後一塊拼圖 區段徵收都計案內政部審議通過

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北土城暫緩發展區區段徵收案西側現況。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案西側現況。圖／新北市城鄉局提供

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，經內政部都市計畫委員會審議通過，為該地區的整體開發邁出關鍵一步。新北城鄉局在當地畫設0.75公頃社福用地，預計可提供600戶社宅。

土城暫緩區徵區坐落於捷運土城站東北側，金城路二段與明德路一段路口附近，整體開發面積約14.67公頃，北側是已在2015年完工的土城暫緩發展區市地重劃區；南側緊鄰2027年將完工的國道3號與土城司法園區。此區的開發是土城都市縫合的最後一塊重要拼圖，縫合後將能大幅提升周邊區域的都市環境及機能。

新北市城鄉局表示，該區原先因彈藥庫軍事禁建發展受限，如今配合禁建解除後辦理整體開發，規畫約6.53公頃的住宅區及商業區，預計取得約8.14公頃公共設施用地，占開發面積55.51%，其中包含開放性公設共規畫3.84公頃，可提供地方居民充足的開放空間使用，並畫設0.75公頃社福用地供社會住宅使用，預計可提供600戶社會住宅，可配合社會福利政策納入公共托育、托老等社會福利設施，以及規畫2公頃學校用地（文小），供未來該區及周邊的學齡人口就學使用。

城鄉局也補充，配合司法園區及金城交流道未來發展，該區範圍內的明德路道路寬度由18公尺增加至20公尺，新增司法園區至明德路20公尺聯外道路，提升道路容量，也將串聯周邊人行系統，規畫安全便利的步行空間，整體改善該區及司法園區交通機能。

土城暫緩區徵區都計變更案昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，後續將接續辦理再公開展覽作業，未來將採區段徵收方式整體開發，期望能藉由該區的開發有效地縫合市地重劃區及土城司法園區，提供居民更完善的休憩空間、便捷的交通網絡及優質的就學環境，更能全面提升土城地區都市機能。

新北土城暫緩發展區，區段徵收案都計圖。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區，區段徵收案都計圖。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供

重劃區 都市計畫

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