端午節一起跑步愛地球 信義房屋推端午創意社群活動

端午節不只吃粽子、划龍舟，還能一起跑出永續力。信義房屋今年端午節首度舉辦結合節慶文化與環保行動的創意社群活動，號召全民透過運動App畫出「三角形跑步路線」，象徵粽子的形狀，上傳里程截圖到官方粉絲頁，信義房屋會將里程換算為減碳數據，目標「讓地球瘦1000公斤」，等同於100棵大樹一整年的吸碳量。

信義房屋表示，此次活動以運動、社群互動、減碳為主軸，鼓勵參加者在日常生活中實踐永續行動。只要開啟任一跑步紀錄App，跑出創意三角形路線，並上傳跑步數據的截圖至信義房屋臉書粉絲頁、信義房屋桃園、新竹、台南、高雄官方粉絲頁，留言粽名與口號，即可參與挑戰，攜手為地球降溫。

信義房屋長期推動企業社會責任，重視SDGs永續發展目標，也關懷社區，希望與社區居民共創永續好生活，此次跨界與「好吉康健身志業」合作，一起推廣健康運動永續，各區粉絲頁分別準備摺疊跑步機1台、環保瑜珈墊5個，鼓勵民眾踴躍參與。

信義房屋表示，希望透過有趣的社群互動形式，讓傳統節慶更具時代意義，也讓永續理念深植人心，不論身在何地，打開App，跑出「三角形」，就能為端午假期注入綠色能量；即日起至6月5日上「信義房屋FB粉絲專頁指定貼文」（https://lihi2.com/3rx7L） 參與。