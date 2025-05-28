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台南首批社宅完成宅抽籤 中籤率5% 最快8月入住
台南市首批社會住宅「宜居仁愛」昨天都市發展局以YouTube線上直播電腦抽籤作業，已抽出75戶正取戶及備取名單，中籤率僅5.1%；抽中民眾最快8月入住，為南市推動宜居城市與社宅政策邁出重要一步。另「宜居小東」社會住宅是南市首座自建社宅，也完成96.23%，預計6月底竣工，將可擴大社宅服務量能。
南市都發局表示，仁德「宜居仁愛」社會住宅位於仁和國小旁，鄰近台鐵新設南台南車站與東區巴克禮公園，生活環境舒適，房型為一至三房，租金介於3950至1萬7960元(含管理費)，以合理價格滿足不同家庭結構與需求。每戶均配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計，可提升住戶居住品質與便利性。
「宜居仁愛」社宅自今年3月17日至4月16日開放申請，累計收到1551件申請案，經審查合格1448件。抽籤結果已在27日晚上10點後公布於市府都發局官網及台南住宅網（https://rent.tainan.gov.tw/），民眾可上網查詢抽籤結果。
都發局提醒，合格申請人不論正取或備取，自6月10日起將陸續收到市府寄發的書面通知，正取通知將包含後續看屋與線上選屋時間。請密切留意公文通知，並務必於指定期限內完成線上選屋作業。未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序進行遞補。
另，「宜居小東」工程進度已達96.23%，進入完工收尾階段，都發局表示，宜居小東擁有絕佳地理位置，西側為台南公園、東臨成功大學，南鄰臺台南火車站，交通機能完善。建築設計融合臺南特色，採「單伸手式住宅」空間美學。除規畫一至三房型共379戶外，更兼具社會福利功能，其中一樓設置日照中心、幼兒園及商業空間，並提供公共地下停車場服務周邊停車需求。
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