關稅戰下的美元 走軟背後恐涉及「隱性貶值」策略

FXTM富拓特約分析師陳文超表示，美元方面，經濟停滯性通膨局面及美元公信力的受損都對匯率不利，近期走軟背後可能還涉及與貿易競爭相關的美元「隱性貶值」策略。

陳文超表示，近期全球貿易角力升溫之際，英國可能是目前少數處境有利的經濟體。英美雙方5月稍早簽署「經濟繁榮協定」（Economic Prosperity Deal, EPD），使英國成為川普提出「對等關稅」政策以來，首個與美國達成貿易協議的國家。

不僅如此，英國5月也先後與印度及歐盟達成貿易協議。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）高調宣稱，英國當前的貿易表現「比世界上任何國家都要好」。加上國內零售銷售等經濟數據表現亮眼，英鎊兌美元上周一度強勢升破三年來新高。英國央行相對偏鷹的貨幣政策立場，也進一步支撐英鎊多頭氣勢。英鎊強勢有望延續。

陳文超表示，日本即將於7月舉行關鍵性的參議院選舉之際，日本政黨已將希望寄託於6月登場的G7峰會。日本首相石破茂也表達，盼日美關稅談判能在G7期間達成共識。

根據規劃，日本首席貿易談判代表赤澤亮正將於本周五（5月30日）再次赴美，展開第四輪貿易協商。不過，目前日美立場分歧明顯，美國仍不願削減汽車和鋼鐵關稅，日本則堅持要求將其廢除，拉高日本政策前景的不確定性。

儘管日本央行當前政策基調仍在鷹鴿之間搖擺，但日圓近期受惠於避險需求回溫，呈現溫和反彈走勢。此外，日本長期公債需求疲弱的情況，以及潛在風險，將牽動日圓中期走勢。

近期美債殖利率的波動與美元走勢脫鉤，進一步強化日圓、瑞郎等傳統避險貨幣的吸引力。

然而，日本本土債市也出現隱憂。近期長天期日本公債需求明顯趨弱，尤其是日本信託帳戶在4月創下外國股票買超新高的同時，市場推測其可能同步減碼日本公債部位，加劇日本公債殖利率曲線趨陡。

因此，本周將關注40年超長期日本政府債標售。繼上周20年期債拍賣反應冷淡後，這次發行結果可望成為檢視日本長債需求強度、甚至整體日圓資產避險吸引力的風向球。

另一方面，由於歐元和日圓具備「美元替代品」潛力，協商進展的樂觀程度，可能成為歐日匯率短線強弱的分水嶺。

陳文超表示，美元指數再度逼近98.00附近的年內低點。從技術面來看，美元指數雖幾乎重返先前的下行通道，但由於早前反彈曾一度突破通道上軌，暗示五浪跌勢可能已經告一段落。因此，只要年內低點不破，市場仍保有啟動C浪反彈修正波的機會。短線指標方面，目前尚未出現明確的反彈訊號。MACD快線在零軸下方轉折並與訊號線形成死叉，RSI也跌回弱勢區，顯示空方仍佔據明顯優勢。

自2024年套息交易熱潮退卻以來，歐元兌日圓便陷入寬幅震盪的格局。不過，自今年3月以來，有價格低點呈現逐步墊高的趨勢。在「關稅解放日」之後，交叉匯率的波幅反而收窄，過去七周的震盪以去年7至8月跳水行情的38.2%回撤位為中樞展開。

指標面，MACD與RSI在各自強勢區震盪許久，長時間盤整後的能量蓄積，也意味著一旦後續關稅談判傳出正面消息，歐日匯價有望擺脫區間束縛，展開新一波突破行情。