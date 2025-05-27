雲品國際全新品牌「芳庭路壹號莊園」搶進台中宴會市場

雲品國際（2748）27日宣布，原由薰衣草森林集團營運逾15年的台中知名婚禮地標「心之芳庭」，原址因租約期滿結束營業，業主轉與雲品簽約，自本月啟動全面改裝、重新命名為「芳庭路壹號莊園」，並自即日起接單。

雲品總經理丁原偉表示，未來將打造成為中台灣具設計感與國際美學的高端戶外婚宴旗艦場域，「芳庭路壹號莊園」即日起開放預訂，起桌價原價1萬9,990元+10%起，前50組預定每桌1萬7,990元+10%起，預計2026年5月1日起提供婚宴服務。

高端婚禮市場趨向客製化，君品Collection也必須順應市場需求發展出婚宴UPS三大服務，分別是「獨特化（Uniqueation）」、「個製化（Personalization）」、「風格化（Stylization）」，打造出獨家、個人的、不會被複製或抄襲的場地美學、場域體驗與服務細節。

丁原偉說，「芳庭路壹號莊園」的加入，使君品Collection宴會營運總桌數超過1,000桌，進行的改裝升級不僅延續場地情感記憶，更將透過獨特的宴會廳空間設計與高端餐飲服務，打造出融合自然人文、現代美學與歐式情調的新型態婚禮地標。

在空間功能上，園區規劃二樓有兩間宴會廳、頂樓戶外證婚、以及可作為包廂婚禮或證婚儀式的森林教堂，總胃納量可達68桌，同一餐期至多可辦理四場宴會，靈活支援各類婚宴、品牌活動與企業會議需求。

除了「芳庭路壹號莊園」被視為雲品國際深耕中台灣高端消費市場的重要布局外，雲品國際與味丹、萬寶集團攜手打造的北屯「富貴天心特區」，總面積達330公頃，擁有天然溫泉資源、生態步道與高原綠地，並鄰近台中國際高爾夫球場。

未來將規劃20棟高端溫泉Villa Resort及米其林星級餐飲設施，預計2027年啟用，形塑低密度、高綠覆、多機能的國際級生活休閒聚落，將為中台灣觀光與高端旅宿注入嶄新動能。