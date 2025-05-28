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中鋼：手工具將迎轉單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（27）日與台灣手工具公會舉行產銷聯誼會，兩岸手工具銷美競爭，由於大陸輸美關稅可高達64%、台灣僅19%，將為台廠出口美國帶來利多，預期將帶來轉單效應，擺脫低價傾銷困擾。

中鋼營業銷售處長陳柏翰表示，將盡全力協助下游用戶接單，上下游共榮。手工具業表示，美國掀起全球關稅風暴，由於美國總統川普幾乎每天都有新想法，造成全世界動盪，而新台幣匯率衝擊更造成雪上加霜。

中鋼市研組昨天在現場發表研究報告指出，美國新車銷售有增加趨勢，主要是擔心未來漲價而提前購買；但台灣卻相反，消費者在等調降關稅及貨物稅；美國車若降價，歐洲及日本車為求銷量恐怕也會調降，目前因政策未定，大家都在等待，客戶都在觀望，庫存夠就都不動，除非急拉貨。

手工具業認為，美國關稅戰是台灣業者難得機會，美國兩大手工具供應地是大陸與台灣，數量龐大的會找大陸下單，精密高階的手工具找台灣，此次大陸課徵稅率64%，台灣19%，台灣手工具有轉單效應，需要把握這次機會，但要請中鋼協助。

因為手工具製程成本疊加起來，若國外客戶覺得差不多，未必會轉單台廠，因此期待中鋼價格上讓業者有優勢，才能爭取到訂單。

關稅 美國 中鋼

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