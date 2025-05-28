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裕民導入新節能船 迎戰變局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

在全球政經局勢持續動盪，裕民（2606）副董事長徐國安昨（27）日主持股東會時指出，裕民將持續導入新型節能船舶，提升環保與營運效益，迎戰即將上路的全球環保新制，並持續尋求新市場、新機會，力拚公司愈來愈好、愈趨壯大。

對於市場展望，徐國安分析，全球經濟不斷出現新變局，裕民八個月前就已經面對這些挑戰，增加長期客戶合約，擴大現金存量，讓船舶變得更智慧，持續強化現代化設備，也讓經營市場變得更多角化、發展風能服務及天然氣綠化運輸，掌握綠色未來、強勢迎戰變局。

裕民總經理王書吉表示，俄烏戰爭總有一天要結束，龐大的災後需求不會消失，裕民要不斷的強化競爭力，進行船舶淘汰換新，在市場需求出籠時，立即掌握商機。

市場在逐漸好轉當中，目前海岬型的船舶FFA(遠期運費協議)一年期行情落在1.8至1.9萬美元左右，整體需求不需看淡。

裕民積極推動低碳航運與智慧轉型，2024年至目前已交付3艘極限靈便型散貨輪與1艘新型水泥船，能源效率皆優於IMO第三階段標準，至2025年第1季，94%船隊為環保節能船，平均船齡僅6.8年，顯著優於市場平均12.6年。

另簽署11艘新船訂單，分別為6艘極限靈便型、4艘海岬型、1艘LNG運輸船，將於2026年起陸續交付。

裕民 環保

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