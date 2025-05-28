裕民股東會 徐國安處女秀 坦言散裝船市況很糟

裕民（2606）董事長徐旭東感冒昨（27）日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安「代父」主持；徐國安跟股東說明徐旭東情況指出，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。

首次坐上主席台的徐國安，以中英雙語致詞，對於市場展望，徐國安坦言，「散裝船的市況很糟、裕民營運則會逆勢上揚」。

徐國安分析，全球需求疲軟，中國大陸和印度的增長比預期要慢，又受到美中貿易戰波及使得全球貿易出現不確定性，地緣政治風險和更嚴格的環境，美國、中國大陸關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，今年全力克服宏觀經濟的變動挑戰。

徐國安在股東會後的記者會也分享首度擔重任主持股東會的心得；他說， 「裕民的經營團隊是很棒的團隊，主持股東會一點都不會緊張」。

徐國安分享，「父親很想出席這個活動，要讓健康恢復的更好，只好缺席這場活動，身為子女只能盡全力去做」。

徐國安進一步指出，「父親對於接班的訓練是很紮實，所以主持首場股東會並不會緊張，團隊把資料都準備得很好，裕民的團隊非常強勁。」作為一家公司，裕民的營運規劃完整，能為股東賺取穩定報酬。

徐國安的叔叔也是亞泥副董事長徐旭平讚美徐國安，說他原本就是學財經，對於企業的經營理念很有想法，昨（27）日股東會表現的很好。

對市場展望看法，徐國安則用英文分析，地緣衝突風險變動大，包括俄烏戰爭、印度、巴基斯坦緊張局勢，中東衝突及紅海危機，都持續破壞全球貿易穩定。