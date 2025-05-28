快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

裕民股東會 徐國安處女秀 坦言散裝船市況很糟

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
裕民副董事長徐國安分享首度主持記者會的心得，身為子女要替父親分擔責任。記者黃淑惠／攝影
裕民副董事長徐國安分享首度主持記者會的心得，身為子女要替父親分擔責任。記者黃淑惠／攝影

裕民（2606）董事長徐旭東感冒昨（27）日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安「代父」主持；徐國安跟股東說明徐旭東情況指出，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。

首次坐上主席台的徐國安，以中英雙語致詞，對於市場展望，徐國安坦言，「散裝船的市況很糟、裕民營運則會逆勢上揚」。

徐國安分析，全球需求疲軟，中國大陸和印度的增長比預期要慢，又受到美中貿易戰波及使得全球貿易出現不確定性，地緣政治風險和更嚴格的環境，美國、中國大陸關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，今年全力克服宏觀經濟的變動挑戰。

徐國安在股東會後的記者會也分享首度擔重任主持股東會的心得；他說， 「裕民的經營團隊是很棒的團隊，主持股東會一點都不會緊張」。

徐國安分享，「父親很想出席這個活動，要讓健康恢復的更好，只好缺席這場活動，身為子女只能盡全力去做」。

徐國安進一步指出，「父親對於接班的訓練是很紮實，所以主持首場股東會並不會緊張，團隊把資料都準備得很好，裕民的團隊非常強勁。」作為一家公司，裕民的營運規劃完整，能為股東賺取穩定報酬。

徐國安的叔叔也是亞泥副董事長徐旭平讚美徐國安，說他原本就是學財經，對於企業的經營理念很有想法，昨（27）日股東會表現的很好。

對市場展望看法，徐國安則用英文分析，地緣衝突風險變動大，包括俄烏戰爭、印度、巴基斯坦緊張局勢，中東衝突及紅海危機，都持續破壞全球貿易穩定。

裕民 股東會 國安

延伸閱讀

陸資安大廠360創辦人周鴻禕：台灣駭客能力 是三流團隊水準

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰！英智庫：俄最快2027年發動突襲

美智庫：共軍研究俄烏戰爭 認定美國無法打持久戰

川普開轟俄烏！批普亭「瘋了」嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

相關新聞

中鋼：手工具將迎轉單

中鋼昨（27）日與台灣手工具公會舉行產銷聯誼會，兩岸手工具銷美競爭，由於大陸輸美關稅可高達64%、台灣僅19%，將為台廠...

台泥：今年會非常辛苦 董座張安平砲轟東南亞低價水泥傾銷

台泥昨（27）日舉行股東會，董事長張安平表示，台灣水泥市場受東南亞進口低價水泥傾銷衝擊，取得高達三成市占率，財政部調查已...

董事長張安平：未被重視…為台泥股價抱屈

台泥昨（27）日舉行股東會，股東問到股價與股利政策，董事長張安平為股價抱屈。他指出，許多綠能、儲能公司股價都在百元以上，...

裕隆整合資源六力齊發 明年可供車給日本三菱汽車出口

裕隆集團由裕隆股東會展開序幕，董事長嚴陳莉蓮昨（27）日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，她並與團...

裕隆多角化經營 要發揮綜效

汽車產業因為關稅與貨物稅議題，近期買氣急凍。不過裕隆集團更積極應對，並設定六大方向積極拓展市場。其中裕隆公司總經理許國興...

裕民股東會 徐國安處女秀 坦言散裝船市況很糟

裕民董事長徐旭東感冒昨（27）日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安「代父」主持；徐國安跟股東說明徐旭東情況指出，「大家都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。