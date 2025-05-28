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裕隆多角化經營 要發揮綜效

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車產業因為關稅與貨物稅議題，近期買氣急凍。不過裕隆（2201）集團更積極應對，並設定六大方向積極拓展市場。其中裕隆公司總經理許國興，被賦予集團資源整合的重任，全力執行董事長嚴陳莉蓮的策略目標。

許國興昨日表示，今年裕隆的主軸就是資源整合、綜效發揮。雖然汽車產業今年氛圍不佳，但不能一直怪環境，必須要發揮team YULON 的團隊精神，把散在各子公司的資源做整合，讓綜效發揮，讓水平金融、保險、貸款這些能支持品牌發展。

許國興指出，裕隆集團的多角化發展，使得集團事業有相當多的資源，藉由不同事業的資源整合，即可在挑戰的環境裡找到機會，這也是集團發展必須面對的考驗。

嚴陳莉蓮去年調整集團的重大人事，許國興去年接任裕隆的總經理，許國興原本裕融的經歷，在水平事業的整合經驗就是主要的重點。許國興之前在裕隆集團的經歷，對於集團事業的深入了解，以及裕融的融資、貸款的經歷以及通路的經驗都是被嚴陳莉蓮重視的經驗。

因此在此次裕隆的股東會上，許國興清楚的規劃與說明後續裕隆的發展策略，也同時說明嚴陳莉蓮的未來方向。

許國興也說，裕隆集團可以發展的領域相當多，汽車製造、代工外，裕隆城即是土地活化的成果，此外運用集團的資源，可以協助裕隆在整體環境愈趨挑戰時，增加戰力。

裕隆集團 股東會 嚴陳莉蓮

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