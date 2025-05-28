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裕隆整合資源六力齊發 明年可供車給日本三菱汽車出口

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
裕隆汽車製造股份有限公司昨天在新店總部舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮報告裕隆公司的營業狀況。 記者黃義書／攝影
裕隆汽車製造股份有限公司昨天在新店總部舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮報告裕隆公司的營業狀況。 記者黃義書／攝影

裕隆（2201）集團由裕隆股東會展開序幕，董事長嚴陳莉蓮昨（27）日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，她並與團隊共同宣示，下半年起全力擴大資源整合，集團營運六力齊發。

嚴陳莉蓮在股東會中表示，在面對產業挑戰，裕隆在汽車事業方面公司致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

裕隆股東會除承認113年財報之外，承認盈餘分派，每股現金股利1.3元以及改選董事。

裕隆的六力包括、首先在產品策略上，LUXGEN品牌在現有車型基礎上，預計於第3季導入AWD四輪驅動版本，並同步規劃新車型開發，持續擴大產品陣容爭取市場滲透。

其次、新能源製造方面，正著手發展動力電池模組組裝產線，並持續擴大代工服務從車用到儲能產品，藉由拓展製造深度，跨足高附加價值的能源科技，提升長期競爭力與產業角色。

第三、在多元布局國際能源與電池事業方面，北美儲能製造據點將於今年投產，適逢全球關稅重談之際，該廠為目前美國少數可即時量產供貨在地工廠，將成為集團爭取北美儲能商機的關鍵據點。

至於第四項策略，裕隆說，積極評估包含菲律賓在內之東南亞新興市場能源投資與策略合作機會，爭取擴大集團能源領域的國際布局，厚植長期發展動能。

第五面向，裕隆表示，為完善產業鏈，該公司亦積極評估延伸發展電池維修與檢測等服務項目，強化售後與循環應用能力。未來將於既有光電與儲能代工基礎上，透過產業鏈的縱向延伸，強化公司於能源產業的技術深度與服務廣度，並視市場需求與技術成熟度，攜手策略夥伴共同推動台灣電池回收再利用體系的發展，建立永續性解決方案。

其六、資產運用方面，延續裕隆城的活化經驗，將持續發掘潛力資產，透過不動產開發與租賃優化，建立穩健收益結構。

電池模組 裕隆集團 股東會

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