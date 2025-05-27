水湳137坪最「迷你」地上權招標 啟動小基地投資示範點

農業部農田水利署持有的台中水湳經貿園區旁單元八鑫港尾段195地號、共計137坪土地，將以設定地上權方式辦理公開招標，並訂7月22日開標。有別於以往都是千坪基地，此次招標可說是「最迷你」地上權，粗估年租金不到19萬元，拆算成月租竟不用1.6萬元，專家認為這是啟動小基地投資的最佳示範點。

農業部農田水利署台中管理處近期公告，針對水湳經貿園區北側單元8「鑫港尾段195地號」共計137坪，將辦理20年期地上權招標，權利金底價為580萬元，年租金則依照簽訂契約當期的申報地價2.5%計算，加上每年申報地價總額1%，粗估年租金18萬5,225元。

信義房屋（9940）逢甲上安店經理周子凡說，水湳經貿園區為台中下一個五年的快速發展區，該塊土地鄰近綠美圖、國際會展中心，周邊店面租金行情一坪2,400至2,800元，以地上權來說，地租每坪每月不到200元，相當划算。即便加上權利金580萬元，20年換算下來每月租金也才3萬出頭，依然具吸引力。

根據招商內容揭露，此次地上權案年限20年，權利金580萬元，不得作為住宅使用，也不能開挖地下室、同樣不能就地上權設定抵押權或信託，屬於住一之一土地，建蔽率最高50%、容積最高140%，招商成功最晚3年取得使用執照，全案將於6月5日在時代廣場CBD舉辦招商說明會。

周子凡認為：「此次招商土地不大不小，但點位極佳，可望吸引零售業連鎖業者，假設可租坪數假設落在300坪，就相當有機會，另外今年建照開工爆量，開發商有不得不蓋、不得不推的壓力，這塊土地租賃下來也適合當作接待中心，加上租金風險很低，可能會有不少投資盤有興趣搶標。

對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析，這塊土地區位鄰近中清路，有愛買、UNIQLO、星巴克、迪卡儂等連鎖店進駐的商業區，距離台74、國道1號也是車行3分鐘，距離綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心都在500公尺內。

雖然禁止興建住宅，但根據《台中市都市計畫法》，允許發展健身休閒、寵物、建材設備等特定非住宅型態，具備小而美、彈性運營的潛力。

楊祥銘說，該塊土地市值高，依照權利金佔土地市價來說，雖然面積不大，但比率約落在5%至6%，還是具備吸引力，尤其針對中小型業者來說，金流負擔小，同時有商業價值，也是另類的小基地投資示範點。