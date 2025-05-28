董事長張安平：未被重視…為台泥股價抱屈

台泥（1101）昨（27）日舉行股東會，股東問到股價與股利政策，董事長張安平為股價抱屈。他指出，許多綠能、儲能公司股價都在百元以上，台泥建置的規模更大，但大家「只把我們當成水泥公司」，沒有被資本市場重視。

台泥昨日股價收29.35元，與今年2月下旬35.25元比，跌幅逾16%，對於是否啟動庫藏股以穩定市場信心，台泥總經理程耀輝回應，今年3月20日才發行海外可轉換公司債，按規定三個月內不得實施庫藏股，該限制將於6月20日後解除。若有需要，將提交董事會審議是否啟動庫藏股。

張安平形容，台泥正處於「種樹」階段，任何新產業都需時間成長，包括台積電、中鋼等企業都是如此，護國神山不是一開始就馬上賺錢。「沒有一棵樹種下去就馬上結果，這些都是需要時間的」，他不敢保證每一棵樹都會長出果實，但台泥每個投資都有方向、有理由，而且在技術上都有實質突破。他對小股東說，要是沒有辦法接受台泥目前的情況，他也無可奈何，自嘲「我姓張，不姓黃（意指黃仁勳）」、「我也希望發三塊、四塊股利，讓你們很開心」，但台泥是要幫未來種樹的，無法將所有現金發出去。

他也計算，如果從2016年起持有股票至今，包括股息配股到現在為止，九年來投報率至少是130%，年平均報酬率是14.4%，如果外資以美元買進，當時和現在的美元計算，持有總報酬率達156%，年平均報酬率是17.3%。