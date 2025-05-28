台泥：今年會非常辛苦 董座張安平砲轟東南亞低價水泥傾銷

台泥（1101）昨（27）日舉行股東會，董事長張安平表示，台灣水泥市場受東南亞進口低價水泥傾銷衝擊，取得高達三成市占率，財政部調查已經認定越南水泥有傾銷情事，還要等經濟部做產業損害最後認定才能開徵反傾銷稅，產業已經被打得唏哩嘩啦，政府卻一而再、再而三往後推，怒批「政府保護作為在哪裡？」

張安平指出，水泥公會去年7月推動反傾銷調查案，今年5月21日財政部確定越南水泥有傾銷情事，經濟部告訴他「還需要40天看你的損傷，還可再延20天」。越南政府則在同一天調降自己水泥的出口稅從10%降到5%，對整個水泥業的衝擊愈來愈大。

張安平認為，必須制定台版CBAM，徹底讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本。他強調，越南水泥年產能是1.2億噸，自己國內消費不到6,000萬噸；印尼水泥年產量也是1.2億多噸，內需也只用6,000多萬噸，台灣水泥一年消費量才1,000多萬噸。越南、印尼水泥低價往外傾銷，「把台灣吃乾抹淨都不夠！」

對於今年營運，張安平表示，「今年是非常辛苦的一年」，大陸水泥市場未來五年人均消費需求可能衰退四成，目前大陸營收占比約兩成，來自歐洲市場營收貢獻則大幅提升，台泥去年在大陸已經有兩個廠停產，今年不排除持續關閉大陸產能。

他說，台泥今年經營成果可能不見得比去年理想，但是仍會持續推動國際化與能源轉型，面對變局之際，停滯將是最大的風險，轉型才是唯一出路。

針對轉投資能元與三元能源科技兩家電池廠，張安平表示，兩家電池廠都已具備穩定出貨能力，獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單。雖然目前仍未賺錢，但每月出貨約700萬至800萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。

他坦承，大陸電池價格大幅下殺，國際市場競爭壓力加劇，台泥集團的電池效率高、技術穩，但價格為大陸電池的1倍以上，且材料成本全數仰賴進口，使競爭處於不利地位，儘管短期仍在盈虧邊緣，台泥電池事業體仍努力新一代電池的驗證、優化製造流程以降低成本，將拓展AI伺服器、機器人與航空等高端應用市場。



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