古書今贏／「會」不會很重要

歷代王朝君臣間都有「會」，討論的內容主要包含：祭祀慶典、戰事會盟、國是立儲、經濟民生、施政績效，無論「朝會」或是「集議」，都能幫助皇帝知道天下事，提醒大臣不要打渾摸魚，以免雞同鴨講當場被嗆。

朝會叫做朝會，不是日上三竿才上朝，如果住的遠，往往得三四更起早，腹中空虛手腳無力，想要多奏實在無力，更怕說錯話，從此失去早朝機會，所以有事快奏、無事退朝，應該是早朝人的小確幸。

畢竟不是天天有事，為了不浪費彼此的時間，在元朝直接派代表（宰執）進延春閣及別殿奏事；為了不變成一言堂，明朝允許眾臣參加廷議；擔心人員不夠專業，清朝因事設立議政處、軍機處；種種議程革新，都是為了能夠即時解決國家難題。

現代企業開會，不必空腹和向家人「告別」，議題大多和營運開發、資金控管、生產技術、商務合作、客訴服務、緊急事件排除相關，無論台面上交鋒或台下斡旋，如果不「會」就無法會。會議主持者想會又有所得，可掌握六個重點：

第一、主題明確，預先整合

成功的會議，要有明確的動機和標的，隨興開會毫無效益，誤召人員則耽擱正事，更可能遭到反噬，因此會前、中、後的整合佈局不可或缺，才能防止變生肘腋。

第二、知人識面，料敵機先

外部會議涉及說服談判，為何而會？何時「會」？與誰「會」？如何「會」？事先了解與會者想好對策，即使對方占據強勢，可讓損失極小化、利益極大化。

例如《左傳．定公十年》齊景公趁峽谷會盟給魯國下馬威，暗中指使萊國鬧場，被孔子斥退，又在正式會盟搞事，要求盟書加註「齊國出征，魯國應該派軍隊隨同。」孔子針鋒相對，要求返還汶陽做附約，讓齊國無功而還，在外交上打了一場勝仗。

第三、欲善其事、先利其器

會議相關設施和輔助資材，必須事先確認，尤其是線上會議，登入權限、影音連結、設定測試、周邊環境安全秩序，都得事先準備。

第四、掌控議程，消弭衝突

觀察與會者反應，掌握真實意念，若有擦槍須防走火，循序引導與會人員，敞開心胸進入議題核心。

第五、未竟議題，逐一釐清

決議事項設定明確時限，提供必要資源給予支持，過程關注確認依照協定；與相關者照會溝通防止脫漏；了解應到者未到原因，去除抵制障礙；執行過程避免催促，降低無謂干擾。

第六、約法三章，防止洩密

事毀於隨口，敗於洩密；曾有科技業與政府合作，官員為求炫耀，未經同意公然發布消息，引來競爭者關注和干預，最後合作破局。

古人為國，今人為業，「會得好，百事成；會不好，千事敗。」高效能的會議，是集體智慧的鍛鍊場，能聚焦目標、促成行動、激發團隊價值；散亂無章的論事，只是徒耗時間與精力。