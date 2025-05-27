經營密碼／二代接班 十大常見錯誤

在台灣，超過七成的企業屬於家族企業，隨著創辦人逐漸高齡，「二代接班」成為企業能否永續發展的關鍵挑戰。儘管不少二代懷抱理想與企圖心，接班後卻時常面臨經營動盪、營收下滑等困境。

筆者在參與商研院二代班期間，整理出二代經營的十大常見失敗類型，並結合企業實例，供讀者參考。

一、忽視傳承價值，貿然轉型

許多二代接班後強勢推動品牌年輕化或多元轉型，但卻忽視企業原有的核心價值與消費族群。例如，某食品業二代在初期嘗試精品化轉型，儘管設計感十足，卻未能吸引新客，反而讓忠實顧客流失。最終在調整策略、強調文化傳承與創新融合後，才逐漸回穩。

二、急於擴張，資源配置失衡

二代經常對成長有高度期許，傾向快速展店、跨足多元事業。但若資源未跟上，組織能力未成熟，往往導致財務壓力過重。例如，日本知名連鎖餐飲「和民」，在第二代主導下急速拓展海外據點，未控制成本與品質，喪失品牌聲譽。

三、無明確分工，家族內鬥

家族企業最怕的不是外部競爭，而是內部紛爭。若兄弟姊妹間未能清楚分工與權責，往往陷入權力爭奪與資源重複。例如，國內某餐飲業第二代之間因經營理念分歧與權力分配爭議，最終走向分家，使整體競爭力下滑。

四、接班準備不足，經驗落差大

有些創辦人讓子女過早接班，但若沒有歷練財務、人事、營運等實務，面對變局時往往難以應對。例如，國內某建設公司二代快速接班後，未能延續資金與營建管理優勢，導致事業受挫。

五、盲目模仿他人成功模式

二代常有留學背景，喜歡模仿國際成功企業轉型。若不評估自家資源與市場條件，往往緣木求魚。國內某成衣業者模仿ZARA快時尚模式，卻忽略數據分析、行銷布局與供應鏈管理，最終導致庫存壓力大增。

六、忽略制度與治理機制

不少家族企業仍以人治為主，用人唯親、流程鬆散。當企業規模擴大，公司治理成為沉重包袱。國內某紡織集團即是一例，家族任用親信，內部缺乏監督機制，最終因財務危機而破產。

七、脫離一線市場理解管理

若二代與企業現場脫節，推出的產品與行銷策略往往難感動消費者。例如國內某餐飲企業初期在二代接手後試圖導入較為高價的文青策略，但一度與手搖茶大眾市場落差過大，後來調整回市場定位後才逐漸回穩。

八、未與原班底建立互信

許多創辦人身邊有一群創業老臣，他們對企業文化與營運細節有深厚理解。二代一味改革、忽略溝通，容易導致老臣流失。例如，國內某食品企業早年二代推動企業轉型時，也面臨員工文化衝擊，所幸後續透過跨世代合作重新調整，最終成功穩定發展。

九、缺乏產業趨勢敏感度

許多傳產二代未意識到數位轉型、永續發展等新趨勢，仍沿用父執輩的經營模式。例如，國內某文化創意企業未及時導入電商與跨境通路，導致線下門市來客數逐年下滑。

十、家庭與企業角色混淆

若企業人事與決策都混雜家庭情感，容易形成不公平與效率低落。例如，國內某食品企業在創辦人過世後，二代因繼承與經營理念不合分家，導致品牌與資源分裂，至今難以整合發展方向。

接班，不只是繼承，而是創造價值。二代接班絕非簡單的過程，這不僅是權力的傳遞，更是責任的承擔與價值的創造。

成功的二代接班在於提早培養、系統學習、完善組織治理、跨世代溝通，以及放下自我中心的企圖心。唯有如此，二代才能真正成為企業發展的新引擎，而非加速衰敗的導火線。