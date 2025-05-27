捷運萬大線將通車 萬華老屋交易四成、危老都更熱起來

捷運萬大中和線第一期預計2027年上半年通車，沿線台北市萬華區房市提前升溫。根據內政部實價登錄統計，萬華區今年第一季不動產交易共154件，其中公寓類交易高達62件，占比達40.3%，多數屋齡超過50年，反映出市場對高齡老屋重建潛力的高度關注。專家指出，危老條例即將於2027年5月底屆期，政策與建設利多交織，萬華正成為台北市危老與都更的熱區。

鄉林不動產研究室指出，萬華區具發展潛力、老屋比例高，區內平均屋齡高達41年，為台北市12行政區之最。近期交易活躍的老公寓平均屋齡49.4年，老透天更超過60年，顯示買家已積極卡位，布局潛在重建案。

全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰表示，因建地稀缺與政策誘因，北市政府將都更與危老重建列為施政重點。他指出，隨《危老條例》時程獎勵退場，未來內政部擬改以「規模獎勵」取代，將促使開發商擴大整合基地、提升重建效率，萬華有望成為北市規模放大與量能釋出的核心區域。

根據鄉林觀察，央行限貸政策與中美貿易風險，壓抑預售與新成屋市場交易量，部分自住與投資型買盤轉向老屋。萬華2024年第一季的老透天與老公寓交易合計接近整體交易五成，顯示房價相對親民、重建潛力大的老屋更具吸引力。

區域供給方面，萬華建案稀少，新案一釋出即快速完銷。以2023年預售屋為例，平均單價每坪達108.2萬元，年漲幅超過五成，漲勢居北市十二區之冠。鄉林已於萬華華中段完成2125坪整合基地，預計年底推出新案。

賴正鎰指出，萬華作為台北市最早開發行政區，擁有深厚文化底蘊與地段優勢，但過往因土地零碎、整合不易，使得都更推進緩慢。捷運萬大線、都市計畫與政府推動的「中正萬華復興計畫」等建設題材陸續發酵，已逐漸翻轉萬華市場觀感。

「中正萬華復興計畫」整合捷運萬大線沿線區域，推動公辦都更、南機場整宅改建、產業轉型與水岸觀光景觀提升等工程，區域環境與交通可望大幅改善。

而近年在桂林路、萬大路、艋舺大道一帶，包括忠泰、長虹等建商已有多筆都更、危老案送件，顯示業者卡位態勢明顯。鄉林指出，地段佳且土地持分大的高齡透天、公寓，即使屋況老舊，仍吸引投資人搶進，常出現「屋主一開賣即成交」的現象。