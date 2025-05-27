七都房市量縮逾六成 高雄逆勢撐盤、新竹跌破千件

今年房市開局低迷，根據「591實價登錄」統計，今年首季全台七都買賣移轉登記僅1.2萬件，年減超過六成，創實價登錄上路以來同期新低，且七都全數刷新歷年同期最低紀錄。其中新竹縣市與台南成交量雙雙跌破千件，反映交易急凍最劇；相較之下，高雄則連續第二年蟬聯交易冠軍，成為今年第一季市場少數亮點。

觀察七都成交表現，新北市交易量雖仍為全台最多，達3400件，但年減幅明顯；各行政區中以淡水區表現最佳。台北市則為1213件，由中山區交易最熱絡。桃園與台中成交量分別為1975件與1919件，熱區分布在中壢、北屯、西屯等地。

591房屋交易網指出，新竹地區跌勢最重，第一季僅成交597件，較去年同期大減逾七成，僅剩2021年房市高點時的約兩成水準，為七都中表現最疲弱者，顯示竹科榮景退燒後，投資買盤快速撤出，市場信心大幅流失。成交多集中在東區與竹北市。

台南則成交898件，主力在永康區與東區，同樣跌破千件。高雄市則逆勢展現抗跌力道，第一季成交達2091件，延續去年首度超越台中與桃園的態勢，再度領先中北部主要城市，交易熱區集中在三民與鳳山。分析指出，台積電設廠效應持續帶動左營、楠梓等地需求，加上新成屋案量充足，有助撐起買氣。不過，高雄與台中、桃園的成交差距正逐步收斂，顯示市場焦點從投資轉向剛性需求。

591房屋交易網表示，此次房市急凍，整體成交量甚至跌破2016年低點，背後原因包括央行於2024年9月啟動第七波信用管制、銀行限貸持續收緊，加劇資金壓力，特別對成屋市場影響甚鉅。另一方面，美國總統川普重啟關稅戰陰霾升溫，全球經濟前景不明，也讓原本有意入市的自住與投資買方態度趨於保守。