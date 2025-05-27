萊爾富果昔飲品全年推20款新口味 有望成億元小金雞

萊爾富自今年2月推出自有品牌果昔飲品「果C果昔」以來，每月為門市創造逾15萬杯的銷量、挹注門市增加600萬元的業績。萊爾富為搶攻夏季冰品商機，27日推出「有夠草莓」與「曖昧打翻了」兩款新口味，並預計透過品牌聯名、國外廠牌合作的模式陸續推出逾20款創新果昔口味，全年挑戰破億元銷售目標。

果C果昔由萊爾富自有開發團隊主導研發，以「差異化商品」策略搶市，成為目前全台唯一提供DIY果昔機的便利商店品牌。透過機台自助操作的製程設計，大幅提升門市服務效率與消費者參與感，也成功帶動門市進店率與回購意願。從一開始只有「北市湖鑽店」與「松山民生東店」兩門市引進果昔機台，截至5月底，已完成全台200家門市鋪貨佈局，並計畫在第3季達成500家的門市據點，持續擴大市場版圖。

果C果昔現有四款經典口味，上市以來銷售表現超出預期。萊爾富持續以「四季飲品」為策略核心，夏季主打果昔、冬季規劃推出特色果昔（包含可可、巧克力等口味），以「一年四季都能喝」為概念打造消費者全年度飲品選擇。展望下半年，萊爾富預計持續擴大產品線與市場佈局，預告將陸續推出多達20款創新果昔口味，透過多元基底搭配（如優格、煉乳、布丁等）、品牌聯名以及國際廠牌合作的模式，開發更多創意口味，並同步推進全台門市機台佈點，進一步強化品牌競爭力。

萊爾富數位行銷處協理施邦樑表示：「果C果昔是我們自行研發商品的重要里程碑。因此我們將持續透過數位應用、消費者參與製作與口味創新，創造便利商店的新價值與成長引擎，希望透過差異化創新，跳脫傳統，建立獨有的品牌風格與記憶點。」