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甲山林「濱河帝景」打7折市場無感 祝文宇霸氣回：三重案一坪讓20萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇今（7）日在自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證記者會中表示，4月推出「濱河帝景」但有消費者認為「沒有便宜、打7折無感」，那我就推大家再有感，接下來三重案「市政帝寶」將以每坪便宜20萬元、每坪7字頭登場，就是要讓市場有感。陳美玲／攝影
甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇今（7）日在自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證記者會中表示，4月推出「濱河帝景」但有消費者認為「沒有便宜、打7折無感」，那我就推大家再有感，接下來三重案「市政帝寶」將以每坪便宜20萬元、每坪7字頭登場，就是要讓市場有感。陳美玲／攝影

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日在自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證記者會中表示，4月推出的「濱河帝景」有消費者認為「沒有便宜、打7折無感」，「那我就推大家再有感」，接下來三重案「市政帝寶」將以每坪便宜20萬元、每坪7字頭登場，就是要讓市場有感。

祝文宇強調，現在房市不景氣，但集團今年卻要推千億元自建案，就是因為旗下新建案所在地區都是高自住需求的區域，不管是板橋、三重、新店、永和等區，蓋好了就算房子沒賣掉也能出租，也不怕市場少了增值潛力；這些有需求的地方就不用怕、只是等待市場恢復信心的時間而已。

祝文宇舉例，不動產景氣如果好的時候，市場可以賣8,000億元房屋，現在景氣不好、賣1,000億元，但消費者的需求沒有改變，就是看買方要什麼，然後新建案有沒有符合這個條件。

他表示，不管是關稅戰或是通膨，現在消費者最頭痛的問題是「錢要怎麼辦、要怎麼擺（資產配置）」。

祝文宇強調，4月推出「濱河帝景」已先行潛銷，全案已賣了七、八成，但卻有消費者認為「沒有便宜、打7折無感」，那就推大家再有感、更便宜的建案，做出更好的品質，接下來三重案「市政帝寶」將以每坪便宜20萬元、每坪7字頭登場，就是要讓市場有感。

祝文宇指出，現在就是國內外政經局勢就是陷入「川普之亂」，亂完以後就好了，因此不管貨幣是貶值還是升值，房地產都是最好保值的標的，而且預售案是最好的，因為只要付一部分自備款，就可以擁有一份房產所有權，三、五年內若發生貨幣貶值、通膨，就能免除風險，但不動產中要怎麼選，關鍵就在未來房屋有沒有人會住、會租，因此區域需求至關重要。

祝文宇強調，房市不景氣時，消費者都在觀察，但他認為，不景氣的時候才是買點，像是股票現在在漲，你是要追漲，還是股票下跌時，你要買在低點，你要買在低點還是高點呢？

祝文宇認為，如果現在房市是一片榮景，消費者會愈買愈貴，但今天市場趨向保守，想要資金的賣方願意便宜一點賣，那便宜的買點就會浮現；對集團來說，不管房市景氣如何，關鍵是所推的建案有沒有符合買方想要的條件，包括價格、產品力、區域建設、地段等，這才是集團重視的。

消費 景氣 建案

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