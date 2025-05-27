棒線客戶要求靈活開盤策略 中鋼坦然面對

中鋼（2002）27日與鋼線鋼纜業產銷聯誼會，業界要求中鋼開季盤或月盤應更具彈性，尤其價格需跟進國際脈動。中鋼營業處長陳柏翰表示，季盤優點是價格穩定有利接單，中鋼願與用戶站在同一陣線。

產銷會由中鋼營業銷售處長陳柏翰、棒線組長鍾聖博，以及台灣鋼線鋼纜公會理事長吳燕卿等百餘位業者參與；吳燕卿發言多有見解，精準命中問題核心，與會同業頻頻點頭認同。

吳燕卿表示，目前中鋼棒線不敢開月盤，主要是怕有業者有長單破壞報價。但市場多變，不能說過去不開月盤、現在也不行，應考量到全面經濟發展，有些制度該改變就要改變，需要創新。

另外，吳燕卿指出，台經院對今年景氣預測都是往下修正，對會員廠有很大影響，因此需要中鋼支持，台灣電費一直漲，還有移工限制嚴格、人力短缺工人難找，尤其中鋼原料成本偏高，會員廠不得已向國外採購，希望中鋼能更彈性報價，可以跟國際競爭。

陳柏翰回應表示，棒線開季盤優點是價格穩定、有利接長單，但因時間太長價格反應遲緩，由於中鋼在供應鏈扮演上游角色，加上棒線產品多元複雜、規格品項眾多，因此棒線開盤維持季盤，目前基本制度雖不能百分百滿分，但中鋼願盡所能做到最好。

陳柏翰指出，針對台灣棒線流通價沒有跟上國際行情一事，其實因鋼材不同，所以流通價有所不同，加上棒線業下游的季盤價是長約，由於線材產品規格多，訂價不只考慮成本還有多方考量，業者們有任何困難都可以和中鋼討論。