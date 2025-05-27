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中鋼市研：台灣手工具銷美關稅不到大陸三分一 可帶來轉單效應

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）27日與台灣手工具公會產銷聯誼會提出，兩岸手工具銷美競爭，大陸關稅可高達64%、台灣僅19%，將為台廠出口美國帶來利多，研判將能帶來轉單效應，擺脫低價傾銷困擾。

中鋼營業銷售處長陳柏翰表示，將盡全力積極協助下游用戶接單，上下游共榮。

手工具業表示，美國掀起全球關稅風暴令人十分頭痛，由於川普幾乎每天都有新想法，造成全世界動盪，不料新台幣匯率的衝擊雪上加霜，換一個角度看關稅戰就像疫情一樣，經過3、4年大家都撐過來，要保持韌性。

中鋼市研組在現場發表研究報告，眼尖的業者發現，美國新車銷售有增加趨勢，主要怕後面漲價提前購買；但台灣卻相反，消費者在等調降關稅及貨物稅；美國車若降價，歐洲及日本車為求銷量恐怕也會調降，目前因政策未定，大家都在等待，因為客戶都在觀望，庫存夠都不動，除非急拉貨。

手工具業認為，美國關稅大戰是台灣業者難得機會，美國兩大手工具供應地是大陸與台灣，數量龐大的會找大陸下單，精密高階的手工具會找台灣，此次關稅大陸課徵64%，台灣19%，讓台灣手工具有轉單效應，因此需要把握這次機會，但也要中鋼協助。

關稅 美國 中鋼

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