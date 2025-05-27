快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

台泥董座張安平：速推台版CBAM 政府帶頭採購低碳建材

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台泥董事長張安平疾呼速推台版CBAM， 政府帶頭採購低碳建材。圖／台泥提供
台泥董事長張安平疾呼速推台版CBAM， 政府帶頭採購低碳建材。圖／台泥提供

台泥董事長張安平今日主持股東常會後受訪疾呼，台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊。他不理解政府對越南水泥反傾銷案的處理一而再、再而三地往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，張安平也憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升。

張安平呼籲必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本；他也建議政府借鏡日本政府將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥的做法。張安平表示台灣公共工程03050施工綱要到現在都還限制了混合水泥也就是低碳水泥的使用，他直言：「因為我們有業者是進口的，他沒有進口低碳（水泥），所以說他盡力在阻擋相關政策。」

台泥總經理程耀輝表示，2025年的第1季，台泥總共提列包括水泥事業體980萬元、社會轉型能源和平電力4244萬及電池事業120萬元，共5344萬元的碳費準備。但除了碳費以外，台泥面對更大的影響是進口水泥傾銷的衝擊。

張安平表示，從去年7月開始水泥公會推動反傾銷調查案，5月21日財政部確定越南水泥傾銷後，經濟部告訴我說：「我還需要40天看你的損傷，還可以再延20天。」但同一天越南政府就公布調降自己水泥的出口稅，從10%降到5%，所以對整個水泥業的衝擊還是越來越大。

張安平認為必須制定台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本。張安平強調，「大家聽到越南，覺得沒什麼了不起。跟各位報告，越南的產能是一億兩千萬噸，他自己國內消費不到六千萬噸，印尼水泥年產量也是一億兩千多萬噸，他自己消費也才六千多萬噸，但台灣全國水泥一年消費量加在一起，才一千多萬噸。越南印尼產量多出來的，把台灣吃乾抹淨都不夠！」張安平不禁要問，政府保護的作為在哪裡？他也坦言自己不是很清楚，為什麼政府的動作一而再、再而三地往後推。

張安平表示，「有很多人會認為說進口高碳排原料產品無所謂，那是別人產生的碳。對不起，碳的計算是你在哪裡消費，哪裡算。從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，其碳排是算在台灣的帳上。當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，這個總帳是算在台灣帳上。不是不在台灣生產，台灣就沒有碳消費」。

張安平也提到政府帶動低碳採購的重要性。張安平表示歐洲、美國，包括日本，公共工程是優先採用低碳建材；日本政府也是將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥。可是台灣公共工程相關政策到現在為止還沒有把低碳建材納入，為此民間跟政府已經開了不知道多少次的會議，張安平說：「因為我們有業者是進口的，他沒有進口低碳（水泥），所以說他盡力在阻擋相關政策。」

台泥總經理程耀輝則提及台泥歐洲子公司Cimpor的經驗說：「台泥在併購葡萄牙CIMPOR後，CIMPOR積極地參與了EU ETS的碳權（交易）。從2018年當時CIMPOR的帳上碳權是零，到2024年已經提高到220萬噸，預計今年2025年可以累積到240萬噸碳權。」目前歐盟ETS的碳權，公開市場價錢是一噸73塊歐元。如果台泥今年可以取得240萬噸碳權的話，大概相當於台幣60億。」

而為何台泥不把這些碳權賣掉？」程耀輝表示，在歐盟將來對碳的要求會越來越嚴格。所以這些碳權，在台泥會計上僅以附註顯示，沒有列入資產，也沒有列入損益表，不過，這也顯現了台泥在碳權交易上面的競爭力。

越南 台泥

延伸閱讀

台泥股東會 張安平：AI產業也需要台泥

台泥股東會／總經理程耀輝：若無綠能與國際布局 營收恐停滯

輝達財報公布前夕 外資連五周回補台股力道收斂

影／夫妻吵架？馬克宏訪越南疑遭夫人「賞巴掌」 官方曝真相

相關新聞

甲山林祝文宇：房地產仍是保值首選 不景氣反而是進場時機

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日表示，目前市況轉趨冷靜是暫時的，認為關稅戰對台灣影響不大，主因台灣有...

和泰車：台灣新車掛牌維持45萬輛 短期匯率影響小

和泰車今天預估，今年台灣新車市場規模可維持45萬輛，需觀察4大變數，和泰車銷售目標不變，庫存和交車進度健康，透過避險操作...

甲山林「濱河帝景」打7折市場無感 祝文宇霸氣回：三重案一坪讓20萬

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日在自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國...

台泥董座張安平：速推台版CBAM 政府帶頭採購低碳建材

台泥董事長張安平今日主持股東常會後受訪疾呼，台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊。他不理解政府對越南水泥反傾...

台泥張安平批「反傾銷案」一延再延 把台灣吃乾抹淨都不夠

台泥（1101）董座張安平27日在股東會場上表示「今年是非常辛苦的一年」，大陸水泥市場未來五年人均消費量可能衰退四成。台...

浤圃建設草衙案動土 卡位亞灣區百貨捷運宅抗跌看旺

台積電效應加上輝達、 超微、鴻海、IBM等科技大廠持續加碼投資高雄亞洲新灣區，讓港都邁向AI智慧城，看好未來發展前日景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。