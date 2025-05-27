台泥董座張安平：速推台版CBAM 政府帶頭採購低碳建材

台泥董事長張安平今日主持股東常會後受訪疾呼，台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊。他不理解政府對越南水泥反傾銷案的處理一而再、再而三地往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，張安平也憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升。

張安平呼籲必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本；他也建議政府借鏡日本政府將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥的做法。張安平表示台灣公共工程03050施工綱要到現在都還限制了混合水泥也就是低碳水泥的使用，他直言：「因為我們有業者是進口的，他沒有進口低碳（水泥），所以說他盡力在阻擋相關政策。」

台泥總經理程耀輝表示，2025年的第1季，台泥總共提列包括水泥事業體980萬元、社會轉型能源和平電力4244萬及電池事業120萬元，共5344萬元的碳費準備。但除了碳費以外，台泥面對更大的影響是進口水泥傾銷的衝擊。

張安平表示，從去年7月開始水泥公會推動反傾銷調查案，5月21日財政部確定越南水泥傾銷後，經濟部告訴我說：「我還需要40天看你的損傷，還可以再延20天。」但同一天越南政府就公布調降自己水泥的出口稅，從10%降到5%，所以對整個水泥業的衝擊還是越來越大。

張安平認為必須制定台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本。張安平強調，「大家聽到越南，覺得沒什麼了不起。跟各位報告，越南的產能是一億兩千萬噸，他自己國內消費不到六千萬噸，印尼水泥年產量也是一億兩千多萬噸，他自己消費也才六千多萬噸，但台灣全國水泥一年消費量加在一起，才一千多萬噸。越南印尼產量多出來的，把台灣吃乾抹淨都不夠！」張安平不禁要問，政府保護的作為在哪裡？他也坦言自己不是很清楚，為什麼政府的動作一而再、再而三地往後推。

張安平表示，「有很多人會認為說進口高碳排原料產品無所謂，那是別人產生的碳。對不起，碳的計算是你在哪裡消費，哪裡算。從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，其碳排是算在台灣的帳上。當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，這個總帳是算在台灣帳上。不是不在台灣生產，台灣就沒有碳消費」。

張安平也提到政府帶動低碳採購的重要性。張安平表示歐洲、美國，包括日本，公共工程是優先採用低碳建材；日本政府也是將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥。可是台灣公共工程相關政策到現在為止還沒有把低碳建材納入，為此民間跟政府已經開了不知道多少次的會議，張安平說：「因為我們有業者是進口的，他沒有進口低碳（水泥），所以說他盡力在阻擋相關政策。」

台泥總經理程耀輝則提及台泥歐洲子公司Cimpor的經驗說：「台泥在併購葡萄牙CIMPOR後，CIMPOR積極地參與了EU ETS的碳權（交易）。從2018年當時CIMPOR的帳上碳權是零，到2024年已經提高到220萬噸，預計今年2025年可以累積到240萬噸碳權。」目前歐盟ETS的碳權，公開市場價錢是一噸73塊歐元。如果台泥今年可以取得240萬噸碳權的話，大概相當於台幣60億。」

而為何台泥不把這些碳權賣掉？」程耀輝表示，在歐盟將來對碳的要求會越來越嚴格。所以這些碳權，在台泥會計上僅以附註顯示，沒有列入資產，也沒有列入損益表，不過，這也顯現了台泥在碳權交易上面的競爭力。