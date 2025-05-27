快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

甲山林祝文宇：房地產仍是保值首選 不景氣反而是進場時機

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
甲山林集團自建案今（27）日宣布集團旗下自建案將全面美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證；甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇(右)7日表示，旗下自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證，對社會、購屋者是好事，這是集團願意帶動的；左為美國UL Solutions 軟體與顧問業務發展副總裁 Sean McCrady。甲山林提供
甲山林集團自建案今（27）日宣布集團旗下自建案將全面美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證；甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇(右)7日表示，旗下自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證，對社會、購屋者是好事，這是集團願意帶動的；左為美國UL Solutions 軟體與顧問業務發展副總裁 Sean McCrady。甲山林提供

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日表示，目前市況轉趨冷靜是暫時的，認為關稅戰對台灣影響不大，主因台灣有很強的競爭力、也夠勤勞，但因美國總統「川普之亂」，因此目前不知道變數是多少，但對台灣企業來說，還是會賺錢，IC設計、半導體業五年內還是會獲利，因此台灣經濟前景仍看好。

祝文宇表示，如果企業的獲利還在，就代表有市場，因此不管是關稅戰或是通膨，現在消費者最頭痛的問題是「錢要怎麼擺（資產配置）」。

祝文宇指出，現在國內外政經局勢就是陷入「川普之亂」，亂完以後就好了，因此不管貨幣是貶值還是升值，房地產都是最好保值的標的，而且預售案是最好的，因為只要付一部分自備款，就可以擁有一份房產所有權，三、五年內若發生貨幣貶值、通膨，就能免除風險，但不動產中要怎麼選，關鍵就在未來房屋有沒有人會住、會租，因此區域需求至關重要。

祝文宇強調，房市不景氣時，消費者都在觀察，但他認為，不景氣的時候才是買點，「像是股票現在在漲，你是要追漲，還是股票下跌時，你要買在低點，你要買在低點還是高點呢？」

祝文宇認為，如果現在房市是一片榮景，消費者會愈買愈貴，但今天市場趨向保守，想要資金的賣方願意便宜一點賣，那便宜的買點就會浮現；對集團來說，不管房市景氣如何，關鍵是所推的建案有沒有符合買方想要的條件，包括價格、產品力、區域建設、地段等，這才是集團重視的。

甲山林集團自建案今日宣布集團旗下自建案將全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證；美國UL Solutions軟體與顧問業務發展副總裁 Sean McCrady表示，選對的建材、適當的建材，不僅能確保建案公共空間裝修使用低逸散建材，且透過高規格的驗證與檢測，取得社區健康建築驗證標誌，這對社區來說相當有利，認為獲得「生產履歷與健康建築」雙認證的社區在造價上不會造成太大的影響。

祝文宇指出，這次合作案思考的不是成本，而是生產履歷的標準，對台灣來說，台灣供應鏈是否達到標準，這讓集團比較關注，當然有些價差高達30%、有些達5~8%，可能在建材上會有成本壓力，但都不是太大的壓力來源。

祝文宇表示，旗下自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證，對社會、購屋者是好事，這是集團願意帶動的，而且生產履歷是以「戶」為單位，包括材料、特性、生產過程等，都是每戶去計算，消費者可以透過照片、結構技師、數據等去對照來看，建商有沒有達到承諾，這不是成本問題，而是信念問題。

甲山林集團總顧問李俊平指出，認證是簡單的，但要做到透明的認證是辛苦的，要每位同仁都認同才做得到，讓客戶到工地、說明會都能看得到，並讓消費者看得到、看得懂；過去很多建商要做相關認證，但因工務人員很多做不到而離職，但對集團來說，至今沒有人離職，顯示集團旗下自建案全面美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證獲得同仁認可，因此認為建案能達到認證。

甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇今（7）日表示，房市不景氣時，消費者都在觀察，但他認為，不景氣的時候才是買點，像是股票現在在漲，你是要追漲，還是股票下跌時，你要買在低點，你要買在低點還是高點呢。陳美玲／攝影
甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇今（7）日表示，房市不景氣時，消費者都在觀察，但他認為，不景氣的時候才是買點，像是股票現在在漲，你是要追漲，還是股票下跌時，你要買在低點，你要買在低點還是高點呢。陳美玲／攝影

建案 履歷

延伸閱讀

中和鷹架倒塌 議員憂成街頭隱憂 專家指第一線疑有疏失

輝達開啟北投士林房地產黃金20年？「華威豐耘」北士科8~10分鐘、高CP值受矚目

台中建案工人墜13樓釀2死2傷 附近住戶：聽見金屬斷裂巨響 以為放鞭炮

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

相關新聞

甲山林祝文宇：房地產仍是保值首選 不景氣反而是進場時機

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日表示，目前市況轉趨冷靜是暫時的，認為關稅戰對台灣影響不大，主因台灣有...

和泰車：台灣新車掛牌維持45萬輛 短期匯率影響小

和泰車今天預估，今年台灣新車市場規模可維持45萬輛，需觀察4大變數，和泰車銷售目標不變，庫存和交車進度健康，透過避險操作...

甲山林「濱河帝景」打7折市場無感 祝文宇霸氣回：三重案一坪讓20萬

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日在自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國...

台泥董座張安平：速推台版CBAM 政府帶頭採購低碳建材

台泥董事長張安平今日主持股東常會後受訪疾呼，台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊。他不理解政府對越南水泥反傾...

台泥張安平批「反傾銷案」一延再延 把台灣吃乾抹淨都不夠

台泥（1101）董座張安平27日在股東會場上表示「今年是非常辛苦的一年」，大陸水泥市場未來五年人均消費量可能衰退四成。台...

浤圃建設草衙案動土 卡位亞灣區百貨捷運宅抗跌看旺

台積電效應加上輝達、 超微、鴻海、IBM等科技大廠持續加碼投資高雄亞洲新灣區，讓港都邁向AI智慧城，看好未來發展前日景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。