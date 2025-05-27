甲山林祝文宇：房地產仍是保值首選 不景氣反而是進場時機

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇27日表示，目前市況轉趨冷靜是暫時的，認為關稅戰對台灣影響不大，主因台灣有很強的競爭力、也夠勤勞，但因美國總統「川普之亂」，因此目前不知道變數是多少，但對台灣企業來說，還是會賺錢，IC設計、半導體業五年內還是會獲利，因此台灣經濟前景仍看好。

祝文宇表示，如果企業的獲利還在，就代表有市場，因此不管是關稅戰或是通膨，現在消費者最頭痛的問題是「錢要怎麼擺（資產配置）」。

祝文宇指出，現在國內外政經局勢就是陷入「川普之亂」，亂完以後就好了，因此不管貨幣是貶值還是升值，房地產都是最好保值的標的，而且預售案是最好的，因為只要付一部分自備款，就可以擁有一份房產所有權，三、五年內若發生貨幣貶值、通膨，就能免除風險，但不動產中要怎麼選，關鍵就在未來房屋有沒有人會住、會租，因此區域需求至關重要。

祝文宇強調，房市不景氣時，消費者都在觀察，但他認為，不景氣的時候才是買點，「像是股票現在在漲，你是要追漲，還是股票下跌時，你要買在低點，你要買在低點還是高點呢？」

祝文宇認為，如果現在房市是一片榮景，消費者會愈買愈貴，但今天市場趨向保守，想要資金的賣方願意便宜一點賣，那便宜的買點就會浮現；對集團來說，不管房市景氣如何，關鍵是所推的建案有沒有符合買方想要的條件，包括價格、產品力、區域建設、地段等，這才是集團重視的。

甲山林集團自建案今日宣布集團旗下自建案將全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證；美國UL Solutions軟體與顧問業務發展副總裁 Sean McCrady表示，選對的建材、適當的建材，不僅能確保建案公共空間裝修使用低逸散建材，且透過高規格的驗證與檢測，取得社區健康建築驗證標誌，這對社區來說相當有利，認為獲得「生產履歷與健康建築」雙認證的社區在造價上不會造成太大的影響。

祝文宇指出，這次合作案思考的不是成本，而是生產履歷的標準，對台灣來說，台灣供應鏈是否達到標準，這讓集團比較關注，當然有些價差高達30%、有些達5~8%，可能在建材上會有成本壓力，但都不是太大的壓力來源。

祝文宇表示，旗下自建案全面採用美國UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際雙重認證，對社會、購屋者是好事，這是集團願意帶動的，而且生產履歷是以「戶」為單位，包括材料、特性、生產過程等，都是每戶去計算，消費者可以透過照片、結構技師、數據等去對照來看，建商有沒有達到承諾，這不是成本問題，而是信念問題。