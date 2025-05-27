台塑企業去年溫室氣體排放 提前達成2025年減碳20%目標

台塑企業27日表示，隨著政策推進與國際減碳趨勢，台塑企業超前部署，訂定「2050年實現碳中和」為長期目標，並積極推動各項減碳行動。2024年全企業溫室氣體排放量已降至4,533萬噸，較2007年高峰的6,148萬噸減少達26%，提前達成2025年減碳20%的短期目標，也正穩健邁向2030年減碳35%的中期目標，展現企業落實永續轉型的決心與行動力。

台塑企業表示，隨著全球對氣候變遷的關注日益升溫，台灣正式邁入「排碳有價」時代。環境部已公告，自2026年起將針對2025年企業溫室氣體排放量開徵碳費，標誌著我國減碳政策邁向制度化與實質化，碳排成本也將成為企業經營的重要考量。

台塑企業為鼓勵各廠處持續推動節能減排作業，提升市場競爭力，麥寮園區每年進行廠際間節能減排、循環經濟的評比，針對績優部門公開表揚及獎勵，藉以激勵各廠處持續努力，至今已邁入第七屆。本年度表揚大會由台塑公司（1301）董事長郭文筆主持，並榮幸邀請環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、雲林縣副縣長謝淑亞親臨指導，共同頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用氣量、節省用電量及雨水收集績優等六類共24項獎項，總計頒發獎金80萬元。大會中亦安排四大公司年度綜合評比最佳廠處，進行「節能減排與循環經濟的具體作法報告」，並由雨水收集績優廠處發表「雨水回收推動成效經驗分享報告」，藉由實例分享，促進同仁相互學習、精進落實，擴大節能減碳整體效益。

本年度四大公司年度綜合評比最佳廠處分別為台塑丙烯腈廠、南亞（1303）可塑劑廠、台化（1326）苯乙烯海豐廠、塑化異戊二烯廠，各廠在節水節能年度目標達成率表現優異，改善案執行積極，效益成果明顯。2022年至2024年間，四廠合計完成節水節能改善案247件，累計日節水量達2,179噸，年減碳量高達231,434噸，充分展現各廠對能資源整合與循環經濟的重視與投入，並持續以實際行動落實減碳、友善環境的承諾，最終於綜合評比中脫穎而出，實至名歸。

台塑企業麥寮園區發揮上下游垂直整合優勢，自1999年建廠以來持續推動節水、節能與循環經濟。至2024年，累計年減碳量達1,424萬噸，約為3萬6,000座大安森林公園的年吸碳量；累積日節水量達31萬噸，相當於22座寶山水庫的蓄水量；同年雨水收集量達697萬噸，相當於雲林縣38天的生活用水。這些具體成果，充分展現台塑企業在永續發展上的持續投入與實質貢獻。

台塑企業秉持身為良好企業公民的責任，積極與雲林縣政府攜手推動資源循環，透過公私協力，實現「轉廢為能、轉廢為肥」的永續願景。在「轉廢為能」方面，將雲林縣生活垃圾製成的固體衍生燃料(SRF)摻配在麥寮園區鍋爐混燒，取代部份生煤降低空污及碳排放，同時緩解雲林縣垃圾處理壓力，近六年SRF用量48,054噸取代30,747噸煤炭，降低32,276噸碳排。

在「轉廢為肥」方面，企業回收麥寮廠區及雲林縣各鄉鎮共33,548噸廚餘，並產製5,834噸有機肥料提供農民使用，落實廢棄物資源化，促進農業循環應用。此外，台塑企業亦積極推動多項循環經濟創新應用，包括廢漁網再製循環機能衣、廢寶特瓶再製環保衣、廢牡蠣殼轉製抗菌夾腳拖等，展現企業在永續材料應用上的多元成果，實現經濟與環保兼顧的雙贏目標。