和泰車：台灣新車掛牌維持45萬輛 短期匯率影響小

和泰車今天預估，今年台灣新車市場規模可維持45萬輛，需觀察4大變數，和泰車銷售目標不變，庫存和交車進度健康，透過避險操作，短期匯率對和泰車並無太大影響；和泰車可兼顧國產車和進口車，因應未來關稅、貨物稅若調整後消費需求的變化。

和泰車下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年台灣新車市場，發言人賴志偉表示，仍維持今年3月評估約45萬輛規模，不過需觀察4大變數，包括各國央行貨幣政策未明、地緣政治變化、台灣汰舊換新政策是否延續、以及各品牌購車優惠販促措施等。

業者統計，台灣2024年新車掛牌數45.78萬輛。

展望和泰車今年銷售目標，賴志偉指出，目前仍未改變，在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標16.5萬輛，今年市占率目標挑戰36.7%，其中TOYOTA車款評估銷售13萬輛、LEXUS估銷售2萬8500輛、HINO估銷售6350輛。

法人提問新車銷售看法，賴志偉分析，第1季美國對等關稅變數還未宣布，主要車廠仍在調整新車銷售，第2季美國公布關稅政策、持續與各國談判，或許政策確定後，台灣可快速調整因應，和泰車持續檢視整體環境變化，5月新車狀況仍需觀察。

和泰車說明，今年前4月累計台灣新車掛牌已有回溫跡象，今年整體市況進展仍有待檢視。

在車款庫存和交車進展，賴志偉指出，目前觀察庫存和交車進度相對健康，不過他也坦言，今年外在環境變化相對複雜，不確定性高，和泰車持續審視交車時程和庫存數量。

法人問及日圓和新台幣匯率影響，賴志偉表示，和泰車按照母廠日本豐田（TOYOTA）的全球管理策略，採用美元計價，儘管美元匯率短期調整，但和泰車仍在原有基礎上，付款匯率、貨幣兌換採取避險操作原則，短期匯率對和泰車沒有太大影響。

觀察關稅及貨物稅變數，賴志偉表示，政府支持協助汽車產業發展，汽車已是民生必需品，未來車市將有結構性調整，和泰車持續關注政府政策引導，若有進一步想法，會持續向車輛公會溝通反映。

他指出，和泰車體質平衡，在台灣有國瑞製造夥伴，日本有原廠TOYOTA堅強合作基礎，可兼顧國產車和進口車，快速因應關稅和貨物稅調整下市場需求和消費者購車意願的變化。

對於台灣電動車策略布局，賴志偉表示，車用智慧化發展需求仍可期，未來車用電動化比重提高，是長期趨勢，和泰車多元布局電動車，目前看來油電混合車、插電式混合動力車等需求穩健，至於純電動車發展要看市場需求。