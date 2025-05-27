康聯生醫加速推醫療數位轉型 多家醫院導入檢驗自動化

康聯生醫（6665）27日表示，子公司康儀科技深化智慧醫療布局，推出的檢驗自動化方案已在全台逾20家醫療機構成功導入，涵蓋醫學中心、區域醫院及地區醫院等不同層級，遍及北中南東多個區域，展現高度場域適應性與系統成熟度，有效回應多元醫療場域的實際需求。

康聯生醫表示，醫院臨床檢驗在診斷流程中的角色日益關鍵，然而傳統檢驗作業仰賴大量人力，流程繁瑣且效率受限；加上檢體運輸與儲存若未整合優化，易影響整體作業順暢與空間使用效益。在專業醫護人力資源有限的情況下，如何兼顧檢驗品質與作業效率，成為醫療機構亟待解決的重要課題。

康聯生醫董事長黃英士表示，智慧醫療的真正價值，在於是否能解決臨床現場的實際問題。希望透過自動化與數據驅動，協助醫療團隊提升照護品質，也讓每一位醫護人員的專業得以被更有效地運用，最終為病患與其家庭帶來更即時、更精準的醫療服務。醫院檢驗自動化方案正是康聯旗下康儀科技實踐「以病患為中心、以效率為導向」理念的具體落實。

康儀科技的檢驗自動化方案透過數據管理與智慧設備的整合，可依照各院所空間與流程需求彈性配置，提供從檢體採集、分類、運輸至儲存的全流程智慧化解決方案。具備「智慧化全自動檢驗流程」、「多元彈性的運輸解決方案」、「系統整合與流程協同」、「提升效率支援決策」四大核心優勢。涵蓋檢體從採集、分類、運輸至儲存的完整流程，全面數位化與標準化，確保檢體流向精確，提高整體檢驗效率與可追溯性。

康儀科技表示，此方案能依據院所空間條件，靈活部署氣送系統、皮帶輸送、空中運輸車及地面機器人等，支援跨樓層、多區域檢體流轉，並搭配智慧冰箱進行檢體溫控儲存及報廢預警。串聯主流臨床檢驗儀器（血液、生化、免疫、尿液等），簡化檢體流轉流程，適用於急診、住院、門診、健檢等多樣應用場景。自動化系統還可取代逾八成重複性操作，使檢驗人員聚焦於結果判讀與品質監控等高附加價值任務，進一步提升整體照護效能。

目前檢驗自動化方案已在多家國內醫學中心展現顯著成效，累積不少具體成果，未來康儀科技將持續深化智慧醫療應用，結合人工智慧技術，進一步強化異常檢體預測與數值異常提示等預警功能，提升檢驗效能與運作精準度。同時積極拓展海外市場，將台灣的智慧醫療實力推向國際，為全球醫療體系創造更大價值。