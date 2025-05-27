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台塑麥寮園區拚節能1滴水用12.9次 汽電廠2028年煤轉氣年減609萬噸碳

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑麥寮汽電廠煤轉氣已通過環評，預計今年6月會召開施工公開說明會。圖／聯合報系資料照
台塑麥寮汽電廠煤轉氣已通過環評，預計今年6月會召開施工公開說明會。圖／聯合報系資料照

台塑企業提前達成2025年減碳20%的目標，麥寮園區每滴水循環利用為12.9次，各項減碳行動持續推動，今表揚減碳績優部門，核三除役後，台塑麥寮汽電廠燃煤機組轉天然氣發電進度也備受關注，台塑表示，燃煤改氣運轉後，可再減碳609萬噸，目標2028年完成轉型。

台塑訂定「2050年實現碳中和」目標，麥寮園區每年進行廠際間節能減排、循環經濟的評比，今台塑企業董事長郭文筆邀請環境部氣候變遷署長蔡玲儀、雲林副縣長謝淑亞等人，共同頒發年度綜合評比績優廠處，分別為台塑丙烯腈廠、南亞可塑劑廠、台化苯乙烯海豐廠、塑化異戊二烯廠，總計發出80萬元獎金。

郭文筆表示，麥寮園區自1999年建廠以來持續推動循環經濟，每滴水循環利用為12.9次，比台積電次數還高，累積日節水量達31萬噸，相當於22座寶山水庫的蓄水量，2024年全企業溫室氣體排放量已降至4533萬噸，較2007年高峰的6148萬噸減少達26%，提前達成2025年減碳20%的短期目標，穩健邁向2030年減碳35%的中期目標。

郭文筆也說，除節能減碳，綠電是減碳工作中重要的一個里程，未來會持續在麥寮園區規畫更多風電的設施，也在考量海上太陽能，增加更多的綠電建置，目前台塑企業整體目標2028年綠電發電達1億度以上，2030年達4億度。

核三除役後，台塑麥寮汽電廠燃煤機組轉天然氣發電進度也備受關注，台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，其中1組已於去年底停止運轉，另2組預計在今年9月及年底陸續暫停運轉，根據台電公布，麥寮汽電目前兩座機組發電中，一組今日發電95%，逼近夏天滿載模式，另一組友善降載46%。

台塑表示，麥寮汽電廠煤轉氣已通過環評，預計今年6月會召開施工公開說明會，燃煤改氣運轉後，預估每年可減碳609萬噸，目標2028年完成。

雲林縣環保局長張喬維指出，麥寮汽電廠燃煤改天然氣運轉期程不變，明年起至天然氣接收站及設備汰換完成後，麥寮電廠預計在2030年前以天然氣重新運轉。

蔡玲儀表示，為對抗氣候變遷，政府已經設定了2050淨零排放目標，今年總統召開「國家氣候變遷對策委員會」，已設定2030年、2032年、2035年減碳目標，需要企業與全民一起來努力。

台塑企業今表揚減碳績優部門。圖／台塑企業提供
台塑企業今表揚減碳績優部門。圖／台塑企業提供
台塑企業董事長郭文筆（中）今表揚減碳績優部門。圖／台塑企業提供
台塑企業董事長郭文筆（中）今表揚減碳績優部門。圖／台塑企業提供

麥寮 減碳 氣候變遷 台塑

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