泰山75周年新品吸睛 加碼「周周抽$10,000」

泰山企業（1218）歡慶品牌75周年，特別祭出超有感回饋，即日起至年底，消費滿額即可參加「周周抽$10,000」活動，讓消費者不只買的容易、還有機會抱走大獎，同時，泰山旗下多款全新夏季飲品也正式登場，從水果茶、水果氣泡水到仙草飲品，結合真材實料與創新工法，為炎炎夏日注入清新美味的全新體驗。

泰山企業自創立以來，延續75年的品牌累積，承諾以大自然中的真材實料提供單純美味的產品，照顧消費者的每一天。為慶祝品牌成立75周年，泰山企業特別舉辦「歡慶泰山75周年 周周抽$10,000」活動。

即日起至12月31日，凡於全台各大通路購買泰山、Cheers品牌指定品項，單筆結帳金額滿75元，並於每周登錄截止日前至活動網站登錄發票號碼，即可參加抽獎。每周將抽出一名幸運得主，獲得新台幣10,000元現金獎，不定期還會加碼大獎。

今夏泰山企業新推出多款水果系新品，強勢搶攻清涼系飲品市場。果茶市場再升級！泰山《冰鎮果の実感系列》運用獨家果粒充填技術，將台灣文旦果粒直接入料，主打「滿滿果粒」大顆咬得到，猶如喝現作手搖飲品口感，推出「雙柚蜜桃紅烏龍」與「香檸鮮柚靜岡綠茶」兩款口味，「雙柚蜜桃紅烏龍」融合地中海水蜜桃的香甜與台灣紅烏龍的醇厚茶感，果香層次豐富、茶韻濃郁，「香檸鮮柚靜岡綠茶」，選用屏東四季檸檬的清新香氣，搭配來自日本的靜岡綠茶，果實感爆棚、茶香清爽。即日起於全家、萊爾富、OK超商販售，全聯通路6/6上市，6/6~7/3新品嚐鮮價。

泰山「大吸館」為市場上顆粒飲料龍頭，手搖飲的風味混搭數種精選美味顆粒，飲用時搭配大吸管，每一口都喝得到好料，5/28起全家便利商店搶先推出全新商品「荔枝蜜蘋包心Q凍」。

穩佔氣泡水市場領先地位的泰山Cheers氣泡水，也推出水蜜桃風味新品，嚴選地中海水蜜桃風味，搭配香檳般綿密氣泡技術，呈現自然果香，無添加糖的輕盈口感，5/28全家便利商店領先上市， 7/8前嚐鮮價第2件10元，全聯及量販通路於6月陸續上市。

緊接著6/6登場的冰鎮「泡泡果茶」，首推果汁氣泡飲並推出檸檬紅茶、水果茶、葡萄冰茶三種風味，強調以屏東檸檬、地中海水蜜桃與義大利紅白雙葡萄入料，融合世界三大紅茶之一的烏瓦紅茶，再搭配獨家綿密氣泡技術與8℃低溫充填，完美演繹果香×茶韻×氣泡的極致組合，6/6於全聯與電商平台搶先開賣，6/6-6/19於全聯通路購買單件特價27元，二件特價49元，6/6-6/30於MOMO購物網購買泡泡果茶任2箱，登記抽卡滋蠟筆小新爆米花桶。

泰山企業全新推出咀嚼控引頸期盼的《仙草Q丸系列—紅茶口味》，5/28率先於7-11搶鮮登場。

另一方面，梧堂全新《無咖啡因仙草茶》主打真實草本、無糖無香料，以多道細火熬煮技術呈現仙草濃郁回甘的純粹茶感，無咖啡因隨時隨地都可以開喝，5/28起全家便利商店搶先販售。兩款仙草新品各具特色，從草本清香到咬感爆棚，讓仙草在今夏再掀風味新潮流。

泰山身為「甜罐點心專家」，今年全新推出《自然就好》系列，主打原型食材、簡單成分與自然風味，首發作品便是經典溫潤的《自然就好系列花生湯》，成份僅以水、花生及蔗糖所組成主打無添加。