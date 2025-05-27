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台泥張安平批「反傾銷案」一延再延 把台灣吃乾抹淨都不夠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平表示「今年是非常辛苦的一年」。記者曾原信／攝影
台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平表示「今年是非常辛苦的一年」。記者曾原信／攝影

台泥（1101）董座張安平27日在股東會場上表示「今年是非常辛苦的一年」，大陸水泥市場未來五年人均消費量可能衰退四成。台灣水泥市場更受到進口水泥傾銷衝擊，目前已占國內市占率三成，張安平痛批政府，「不理解政府對越南水泥反傾銷案的處理一而再、再而三地往後推」。

張安平表示，從去年7月開始水泥公會推動反傾銷調查案，今年5月21日財政部確定越南水泥傾銷後，經濟部告訴他「還需要40天看你的損傷，還可再延20天」。但是就在同一天，越南政府就公布調降自己水泥的出口稅從10%降到5%，「所以對整個水泥業的衝擊還是越來越大。」

張安平認為，必須制定台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本。他強調，「大家聽到越南，覺得沒什麼了不起。跟各位報告，越南的產能是1億2,000萬噸，他自己國內消費不到6,000萬噸，印尼水泥年產量也是1億2,000多萬噸，他自己消費也才6,000多萬噸，但台灣全國水泥一年消費量加在起，才1,000多萬噸。越南印尼產量多出來的，把台灣吃乾抹淨都不夠！」

張安平不禁要問「政府保護的作為在哪裡？」，他也坦言自己不是很清楚，為什麼政府的動作一而再、再而三地往後推。

有很多人會認為說進口高碳排原料產品無所謂，那是別人產生的碳。「對不起，碳的計算是你在哪裡消費，哪裡算」，從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，其碳排是算在台灣的帳上；當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，這個總帳是算在台灣帳上，不是不在台灣生產，台灣就沒有碳消費。

除了進口水泥傾銷問題嚴重之外，國內水泥業者因應全球淨零碳排趨勢及政府減碳要求，近年來積極推動低碳水泥。但是張安平指出，目前歐洲、美國及日本，公共工程是優先採用低碳建材，日本政府也是將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥。可是台灣公共工程相關政策到現在為止還沒有把低碳建材納入，為此民間跟政府已經開了不知道多少次的會議，張安平直言「因為我們有業者是進口的，他沒有進口低碳（水泥），所以說他盡力在阻擋相關政策。」

越南 消費 日本

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