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台塑：麥寮園區每滴水循環12.9次 落實永續轉型

中央社／ 雲林縣27日電

台塑企業訂定「2050年實現碳中和」，麥寮園區透過諸多方式節能減碳、循環經濟，年年辦理績優表揚；台塑公司董事長郭文筆說，麥寮園區每滴水循環利用12.9次，積極推動減碳。

台塑企業今天辦理麥寮園區節能減排暨循環經濟績優部門表揚大會，頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集績優6類共24項獎項，總計頒發獎金新台幣80萬元，由台灣塑膠工業股份有限公司董事長郭文筆主持。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，面對氣候變遷，政府制定2050年淨零排放目標，總統賴清德今年也新訂減碳新目標，減碳工作不是只有政府做，最重要的是企業與全民努力；台塑企業近年來成果斐然，希望透過製程節能減排、循環經濟示範，可帶動相關產業技術精進。

郭文筆說，麥寮園區發揮上下游垂直整合優勢，自1999年建廠以來，持續推動節水、節能與循環經濟，每滴水循環利用12.9次，比台積電次數還高，水循環技術持續精進。

郭文筆指出，至2024年，累計減碳量達1424萬噸，約為3萬6千座大安森林公園年吸碳量；累積節水量達31萬噸，相當於22座寶山水庫蓄水量；同年雨水收集量達697萬噸，相當於雲林縣38天生活用水。

郭文筆表示，台塑企業訂定「2050年實現碳中和」為長期目標，並積極推動各項減碳行動，2024年全企業溫室氣體排放量已降至4533萬噸，較2007年高峰的6148萬噸減少達26%，不僅提前達成2025年減碳20%的短期目標，也正穩健邁向2030年減碳35%的中期目標，展現企業落實永續轉型決心與行動力。

今天獲獎的分別為台塑丙烯腈廠、南亞可塑劑廠、台化苯乙烯海豐廠、塑化異戊二烯廠，2022年至2024年間，4廠合計完成節水節能改善案247件，累計日節水量達2179噸，年減碳量高達23萬1434噸。

減碳 台塑

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