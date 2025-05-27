大同股東會／董座王光祥信心喊話 營運轉型聚焦海外

大同公司（2371）27日召開股東常會，董事長王光祥親上火線，針對近期公司被停權的爭議釋疑，並強調營運一切正常，未來將積極拓展海外市場及民間訂單。會中並順利通過睽違23年的股利發放議案，每股配發3.1元現金股利，象徵大同已擺脫過往包袱，迎向全新氣象。

針對外界關切的停權事件，王光祥在致詞中明確表示，該兩項採購案發生於2009年、2010年，距今已有14年，屬於前經營團隊時期案件，公司並未遭刑事起訴或判決，將透過行政救濟捍衛權益。

他強調，此次停權處分僅影響公共工程領域投標權利，對子公司事業體及已承接標案皆不構成影響，公司營運及財務狀況一切正常。

王光祥進一步指出，面對全球經濟局勢不穩、區域戰爭頻傳、物價飛漲及通貨膨脹等挑戰，加上4月初美國新關稅政策的衝擊，大同仍展現強勁韌性。

他提及，公司4月份合併營收自結達新台幣42.9億元，創下近7年同期新高，證明經營團隊在嚴峻挑戰下仍能持續創造獲利。

未來營運策略方面，大同將運用集團多產業發展優勢，持續深耕美、日、中東、泰、越等既有生產與銷售據點，積極開拓外銷市場。

此外，也將尋求異業或同業間的策略聯盟及併購機會，以擴大營運規模與利基。

在公司治理方面，大同自新經營團隊接手後，公司治理評鑑等級已從過往的第四級躍升至第二級，並連續三年維持此一水準，展現公司嚴謹的公司治理精神。

王光祥表示，未來將持續朝向評鑑第一級上市公司的目標邁進。此外，大同自2021年起已連續四年榮獲「TCSA台灣企業永續獎永續報告類-傳統製造業第一類金獎」，顯示公司在永續發展上的努力。

大同此次每股配發3.1元現金股利，是睽違23年以來首次發放股利，象徵公司已成功彌平特別盈餘公積累虧，擺脫過去的包袱。王光祥更期許未來能朝向每半年配發股利的目標前進，讓股東能更頻繁地共享經營成果。

展望未來，大同表示將以「深耕核心事業」、「強化升級轉型」及「精實投資事業」三大主軸作為經營方針。除了持續聚焦國內市場，也將積極佈局國際市場，拓展海外版圖，以降低國際不確定因素的衝擊。