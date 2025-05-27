浤圃建設草衙案動土 卡位亞灣區百貨捷運宅抗跌看旺

台積電效應加上輝達、 超微、鴻海、IBM等科技大廠持續加碼投資高雄亞洲新灣區，讓港都邁向AI智慧城，看好未來發展前日景，浤圃建設草衙案27日動土，卡位亞灣區的百貨捷運宅，擁增值抗跌利基，市場看旺前景。

近年來快速崛起的浤圃建設機構，銷售個案包括漢神巨蛋商圈大樓「浤圃巨星」，實登揭露已超過180戶，銷售約8成；另大立漢神商圈預售案「星峰匯」實登揭露已突破60筆，均價坐穩5字頭，高樓層突破6字頭；位於圓山特區預售案「圓山匯星」，社區鄰近捷運黃線Y6與Y7站預定地，房價坐穩單坪35萬元，邁入4字頭，而今年已動土個案除今日前鎮區草衙案，另有苓雅區文化中心生活圈，地上15樓林德官段案，預計下半年進場銷售。

浤圃建設機構總經理蘇姿菁指出，27日動土明道三街草衙案，距離捷運草衙站與SKM Park百貨僅400公尺，至明正國小與佔地約4800坪明正公園也僅200-250公尺，生活圈除有明正國小、前鎮國中，至市立圖書館草衙分館約600公尺，消費採買可到「草衙仁愛市場」與南衙夜市，車程約2分鐘可到國道中山高高雄端交流道，區段具備便捷大眾運輸、完善文教學區、消費採買便利、鄰近大型百貨商場與串聯國道等優勢，而未來社區完工，住戶搭乘捷運2站可達R6凱旋站，透過輕軌串聯可到夢時代購物中心，捷運往南1站可達小港國際機場。

蘇姿菁指出，草衙案北側2公里即為205兵工廠區段徵收區，東側為未來將有投資額880億元高雄機場新航廈計畫，西南側則有總投資額81億元，將規劃多功能水產品運銷中心及觀光漁市等功能前鎮漁港改建，在三大重大建設間，浤圃打造社區規模不大約235坪，但著重生活機能個案，社區單純零店面僅42戶，而建案配備2部電梯在市場供給十分罕見，該案預計下半年進場銷售，目前房價未定，另浤圃明年將有205兵工廠首排憲德案及鄰近漢神巨蛋商圈鼎中案動土，推案多屬首購與首換型住宅。